Jogo do Palmeiras vai passar hoje no SBT? Veja horário (6/9)

Palmeiras ou Athletico PR, quem vai jogar a final da Libertadores na temporada? As equipes disputam a partida de volta na semifinal nesta terça-feira, 6 de setembro, no Allianz Parque, na capital paulista, às 21h30 (horário de Brasília). O jogo do Palmeiras vai passar hoje no SBT? Fique ligado e confira as informações do embate.

O jogo do Palmeiras hoje vai passar no SBT (TV aberta) e Conmebol TV (TV paga), a partir das 21h30 (horário de Brasília). Além disso, a partida também será retransmitida no site do SBT totalmente de graça.

Pode comemorar torcedor, porque a semifinal da Libertadores tem transmissão na TV aberta! O canal do SBT é quem exibe todas as emoções da decisão nesta terça-feira para todos os estados do país. A narração fica por conta de Téo José, com comentários de Edmilson, Mauro Beting e Nadine Basttos.

Para quem já está acostumado, o canal da Conmebol também transmite a partida entre Palmeiras e Athletico PR, disponível apenas entre as operadoras da SKY, Claro/NET e DirecTV GO, em todo o território nacional ao vivo.

Mas você prefere acompanhar pelo celular? Fique tranquilo torcedor, o site da SBT www.sbt.com.br retransmite as imagens da partida de graça, com possibilidade para assistir no celular, tablet e no computador. Basta acessar o site da emissora, clicar em “AO VIVO” no canto esquerdo da tela e pronto! Não é necessário fazer cadastro no portal ou pagar nada.

Palmeiras x Athletico PR

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Esteban Ostojich

VAR: Nicolas Gallo.

Rodada: Partida de volta na semifinal da Libertadores

Onde assistir: SBT, Site do SBT, SBT Vídeos e Conmebol TV

Provável escalação do jogo do Palmeiras x Athletico PR hoje

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Roni e López. Scarpa e Danilo seguem indisponíveis para o embate desta terça, já que cumprem suspensão em expulsão nas quartas de final. Por isso, é possível que o treinador Abel Ferreira mantenha a escalação da partida passada.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno; Abner; Alex Santana, Fernandinho, Léo Cittadini; Fernandinho, Canobbio, Vitor Roque e Vitinho. Com Hugo Moura expulso na partida passada, o técnico Felipão terá de realizar mudanças em seu elenco. Além disso, o comandante também não poderá estar na beira do campo porque também foi expulso.

Partida de ida entre Athletico PR x Palmeiras

A primeira partida na semifinal da Libertadores entre o Athletico e Palmeiras teve a vitória do Furacão! Jogando na Arena da Baixada, em 30 de agosto, os dois se enfrentaram para garantir a vantagem na fase final do torneio.

No primeiro tempo, ambos os times pressionaram dentro de campo, buscando em todo tempo abrir o placar. No entanto, foi Alex quem levou a melhor, deixando o goleiro Weverton sem chances para marcar em favor do Furacão aos 23 minutos.

Pela segunda etapa, o Palmeiras tentou buscar o empate, mas o esforço não foi o suficiente, esbarrando em um Athletico bastante recuado em sua defesa. Aos 25 minutos, Hugo Moura acabou sendo expulso, tornando-se suspenso para a partida de volta.

Com gol de Alex Paulo, veja como foi a primeira partida dos times na semifinal da Libertadores.

