Jogo do Palmeiras vai passar na Globo hoje na Libertadores? (09/08)

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, 09 de agosto, para jogar contra o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque, na capital paulista. O duelo começa às 21h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

O vencedor do confronto entre Palmeiras e Galo vai jogar contra o Independiente del Valle e Deportivo Ferreira.

Globo vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje?

O torcedor pode assistir o jogo do Palmeiras contra o Atlético na Libertadores na Globo, após o capítulo inédito da novela 'Terra e Paixão', às 21h30, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Caio Ribeiro. Quem é assinante do streaming Paramount+ assiste ao vivo com Nivaldo Prieto e PVC.

O Allianz Parque, em São Paulo, receberá os torcedores para a partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro nesta quarta-feira, nas oitavas de final da Libertadores, com capacidade para 43 mil lugares. O primeiro jogo aconteceu no Mineirão, em Minas Gerais.

O alviverde venceu cinco das seis partidas na fase de grupos, além de derrotar o Galo no primeiro jogo das oitavas de final enquanto o Atlético de Felipão faturou a segunda posição do grupo G com três vitórias, um empate e duas derrotas no torneio da Conmebol.

TV aberta: para todo o Brasil a Globo transmite na TV aberta com a cobertura de Luis Roberto e comentários de Junior e Caio Ribeiro.

TV paga:

Online: o Paramount+ exibe o duelo ao vivo nesta quarta-feira no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv com Nivaldo Prieto e comentários de PVC.

Quem passou para as quartas de final da Libertadores?

As equipes classificadas para as quartas de final da Libertadores até agora são Fluminense, Bolívar e Internacional porque venceram os seus confrontos das oitavas na terça-feira. O Athletico Paranaense foi eliminado depois de perder nos pênaltis para o Bolívar em casa, na Ligga Arena, em Curitiba.

As quartas de final são realizadas no mesmo sistema eliminatório, onde o elenco com a melhor campanha decide em casa. O vencedora fatura além da vaga na semifinal a premiação da Conmebol no valor de R$ 12,1 milhões.

O torcedor vai conhecer os outros cinco classificados na quarta e quinta-feira, 09 e 10 de agosto.

QUARTAS DE FINAL (22 até 31 de agosto):

Atlético Nacional ou Racing x Boca Juniors ou Nacional

Independiente del Valle ou Deportivo Pereira x Palmeiras ou Atlético MG

Bolívar x Internacional

Fluminense x Olimpia ou Flamengo

Leia também:

Salário de Militão, Vini Jr e Neymar: quem ganha mais no futebol?