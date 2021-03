Junior Barranquilla x Caracas: onde assistir ao vivo Libertadores – 17/3

Junior Barranquilla e Caracas entram em campo nesta quarta-feira, em disputa por uma vaga na terceira fase da Copa Libertadores da América 2021. Às 21h30 (horário de Brasília), a bola rola no Estádio Metropolitano de Barranquilla, na cidade de Barranquilla, na Colômbia. Com vitória dos colombianos na ida, por 2 a 1, a equipe joga pelo empate, em casa, para assegurar a classificação.

Onde assistir ao vivo Junior Barranquilla e Caracas?

A partida entre as equipes não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto entre Junior Barranquilla e Caracas, pela CONMEBOL TV, canal pay-per-view da entidade organizadora da Copa Libertadores. Entretanto, o cliente que quiser assinar o pacote terá que desembolsar o valor de R$39,90 por mês. Mas, além de alguns jogos da Libertadores, o canal também transmite partidas da Copa Sul-americana.

Quais são os canais da CONMEBOL TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

Os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

Onde será Junior Barranquilla e Caracas ?

O confronto de volta entre as equipes será realizado no o Estádio Metropolitano de Barranquilla, na cidade de Barranquilla, na Colômbia. A bola então rola a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Tabela e onde assistir jogos da 2ª fase da Libertadores 2021

Deportivo Lara x Santos – 19h15 – Fox Sports

Bolívar x M. Wanderers – 19h15 – Fox Sports

Independente Del Valle x Únion Española – 21h30 – CONMEBOL TV

Ayacucho x Grêmio – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Quarta

Libertad x Univ. Católica – 19h15 – Fox Sports

San Lorenzo x Univ. do Chile – 21h30 – Fox Sports

Junior x Caracas – 21h30 – CONMEBOL TV

Quinta

Atlético Nacional x Guaraní – 21h30 – Facebook

