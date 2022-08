Libertadores: assistir online Palmeiras x Atlético MG hoje e horário

É dia de decisão na Libertadores! Quem leva a melhor, Palmeiras ou Atlético? Pelo jogo de volta nas quartas da Libertadores, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 10 de agosto, às 21h30 (Horário de Brasília). Onde assistir online Palmeiras x Atlético MG hoje? Confronto será realizado no Allianz Parque, na capital paulista.

Quem vencer vai jogar contra o Athletico PR ou Estudiantes, da Argentina, na semifinal da Libertadores.

Onde assistir online Palmeiras x Atlético MG hoje?

O jogo do Palmeiras x Atlético MG hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todo o Brasil, a ESPN é o grande responsável por exibir as emoções do clássico na Libertadores. O canal, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir online, a plataforma de streaming Star + é a opção. O produto é quem retransmite o jogo para todos os meios do serviço, apenas para os assinantes.

Para ter acesso completo ao streaming, o torcedor deve tornar-se assinante. Para obter todos os pacotes, é preciso acessar o site (www.starplus.com). Por diferentes ofertas, os pacotes vão de R$32,90 até R$55,90. A plataforma também está disponível para celular, tablet, computador ou smart TV.

Como foi o primeiro jogo entre Palmeiras x Atlético MG?

No primeiro jogo das quartas de final entre Palmeiras e Atlético Mineiro, tudo igual. No primeiro tempo, o Galo foi quem abriu o placar com Hulk, de pênalti. Nos acréscimos, Murilo marcou contra e deu a vantagem aos anfitriões.

Já o Palmeiras só conseguiu reagir na parte final do confronto. Murilo, o vilão no primeiro tempo, acertou as redes do goleiro Everson com 14 minutos, enquanto Danilo deixou tudo igual também nos acréscimos da partida.

Com a igualdade no placar, o jogo está completamente aberto para o jogo de volta.

Confira os melhores momentos do jogo entre Palmeiras e Atlético MG.

Qual é a premiação até a semifinal da Libertadores?

Os times classificados para a semifinal ganham o valor de R$10 milhões, segundo a cotação do mês de agosto. O valor é entregue pela própria Conmebol como forma de recompensa.

Somente quatro clubes avançam para as semifinais da Libertadores. Cada um deles tem que vencer o seu confronto nas quartas de final e daí, carimbar o passaporte para a penúltima fase da competição.

Nas quartas de final, o valor entregue é de R$ 7,7 milhões, segundo o site Marketing Esportivo. Depois, o valor sobe para 10 milhões.

Oitavas de final – R$ 5 milhões (US$ 1.05 milhão)

Quartas de final – R$ 7,7 milhões (US$1.5 milhão)

Semifinal – R$ 10,2 milhões (US$ 2 milhões)

Campeão – R$ 82 milhões (US$ 6 milhões)

Vice-campeão – R$ 30 milhões (US$ 16 milhões)

