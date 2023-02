Qual canal vai passa Mirassol x jogo do Palmeiras hoje no Paulistão (01/02)

Para fechar a quinta rodada no Campeonato Paulista, o Palmeiras visita o Mirassol na noite desta quarta-feira, 1º de fevereiro, no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista. O jogo do Palmeiras hoje vai ser às 21h35 (Horário de Brasília). O clube conquistou a Supercopa do Brasil no fim de semana ao vencer o Flamengo.

O árbitro do embate nesta quarta vai ser Salim Fende. Os assistentes determinados foram Marcelo Carvalho, Robson Ferreira e o quarto árbitro João César Ferreira.

No VAR, os responsáveis vão ser Vinicius Furlan e Fabricio Porfirio.

O jogo do Palmeiras hoje hoje tem transmissão da Record TV, Premiere, R7 e Paulistão Play.

Como assistir jogo do Palmeiras hoje ao vivo

A Record é a dona dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista este ano. Só ela pode exibir na TV aberta os embates do Paulistão, assim como o jogo do Palmeiras hoje.

A emissora está disponível em todo o Brasil ao vivo e de graça. Lucas Pereira vai narrar a partida ao lado de comentaristas que são ex-jogadores.

Para quem já está acostumado dá também para acompanhar a partida no Premiere, pay-per-view disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. A plataforma só pode ser comprada por valor extra na mensalidade, isto é, o torcedor precisa desembolar o pacote de canais.

Assistir jogo do Verdão hoje online

Além de acompanhar o jogo do Palmeiras hoje na televisão, o torcedor também tem diferentes opções para assistir pela internet e de graça.

No site do R7 (www.r7.com), a partida será exibida com narração de Silvio Luiz e comentários dos humoristas Carioca e Bola.

Mas tem aqueles que gostam de acompanhar em plataformas de streaming. Neste caso, as opções são o GloboPlay e o Paulistão Play. A primeira opção é uma plataforma digital de streaming de entretenimento e esportes desenvolvida e operadora pela Globo.

O torcedor precisa ser cliente para ver a retransmissão do Premiere. Já o Paulistão Play, sob responsabilidade da Federação Paulista de Futebol. Dá para assistir ambos no computador ou pelo aplicativo para celular ou tablet.

Quanto custa o Paulistão Play?

O Paulistão Play está disponível por R$ 27,90 ao mês ou R$ 75,33 no ano.

Que canal é o Paulistão Play?

O Paulistão Play não é um canal e sim uma plataforma de streaming. O serviço está disponível com todos os jogos do campeonato apenas por assiantura.

Escalações:

Nenhum dos clubes tem desfalques para o jogo desta quarta-feira.

Provável escalação do Mirassol hoje: Cesar; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio, Guilherme Biro; Yuri, Danielzinho, Camilo; Negueba, Zé Roberto e Gabriel.

Provável escalação do Palmeiras hoje: Marcelo Lomba (Weverton); Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick.

+ Paulistão 2023: tem gol fora de casa? A regra explicada

Grupo do Palmeiras

O Palmeiras está no grupo D do Campeonato Paulista ao lado de Santo André, Portuguesa e São Bernardo. Os times não podem se enfrentar na primeira fase.

Doze rodadas são realizadas na fase de grupos do Paulistão. Os times de um grupo enfrentam os adversários dos outros grupos. Em pontos corridos, cada vitória garante ao time 3 pontos e o empate apenas um cada.

O Santo André lidera o grupo com 10 pontos, enquanto Palmeiras e São Bernardo brigam empatados com oito pontos cada. Enquanto isso, a Portuguesa segue na lanterna com apenas quatro pontos. O principal objetivo do clube até aqui é brigar para não ser rebaixado até a segunda divisão paulista.

GRUPO D

1 Santo André - 10 pontos

2 Palmeiras - 8 pontos

3 São Bernardo - 8 pontos

4 Portuguesa - 4 pontos

