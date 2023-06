Libertadores: Onde vai passar o jogo do Corinthians ao vivo na TV e online - 28/06

Mesmo sem chances de se classificar para as oitavas de final da Libertadores, hoje tem jogo do Corinthians e o objetivo é conseguir uma vaga na segunda fase da Sul-Americana. A partida desta quarta-feira, 28/06, é contra o Liverpool do Uruguai na Neo Química Arena, a partir das 21h30, horário de Brasília.

Quem vai transmitir o jogo do Corinthians hoje?

A TV Globo transmite na TV aberta o jogo do Corinthians pela Libertadores nesta quarta-feira, mas apenas para o estado de São Paulo. O duelo contra o Liverpool começa às 21h30, horário de Brasília. A ESPN também exibe a partida na TV paga.

Na Globo, a narração será de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho. O torcedor paulista também pode acompanhar a transmissão pelo GloboPlay de graça.

A narração na ESPN será de Rogério Vaughan, com comentários de Paulo Calçade, Renata Ruel e Zé Elias. A partida transmistda pelo emissora pode ser assistida de forma online, mas através do Star Plus; é preciso ser assinante.

Horário: nove e meia da noite

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Arbitragem: Angel Arteaga (VEN)

VAR: Yadir Acuña (COL)

Onde assistir jogo do Corinthians hoje: TV Globo e ESPN

Relembre o último título do Corinthians

Do que o Corinthians precisa para se classificar na Sul-Americana?

Para se conquistar a vaga na Sul-Americana 2023, o Timão precisa empatar ou vencer o Liverpool hoje. Se perder, aí não fica nem com a vaga do torneio secundário.

Em resumo, a situação do clube não é a das mais confortáveis. O Corinthians está em terceiro lugar no grupo com 4 pontos, e como não tem mais chances de se classificar para as oitavas de final da Libertadores, a única oportunidade que o Timão tem nesta última rodada da fase de grupos é de garantir a vaga na segunda fase da Sul-Americana.

A segunda fase da Sul-Americana é disputada pelos segundos colocados e os terceiros lugares da Libertadores. Então, quem vencer carimba o passaporte para as oitavas de final da Sul-Americana.

Veja como está a pontuação do grupo:

GRUPO E

1 Argentinos Juniors - 11 pontos

2 Independiente del Valle - 9 pontos

3 Corinthians - 4 pontos

4 Liverpool - 4 pontos

Como foi o último jogo entre Corinthians e Liverpool?

O último encontro de Liverpool e Corinthians foi em 06 de abril de 2023, na temporada atual, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, a primeira fase do torneio de futebol.

Por 3 x 0, jogando no Uruguai, em Montevideu, o Timão faturou os três pontos e estreou com triunfo diante do Liverpool na Libertadores. Os gols foram de Roger Guedes, dois, e Balbuena. Com a vitória, o alvinegro tornou-se o primeiro da classificação.

Confira como foi o último jogo do Corinthians e Liverpool.



