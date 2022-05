Libertadores: onde vai passar o jogo do Corinthians hoje

Para encaminhar a classificação até a próxima fase na Libertadores, o Corinthians visita o Deportivo Cali nesta quarta-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo E na primeira fase, jogando no Estádio Deportivo Cali, em Las Palmeras, na Colômbia. A seguir, saiba onde vai passar o jogo do Corinthians hoje.

O Timão precisa da vitória no jogo de hoje, além de torcer por um empate entre o confronto do Always Ready e Boca Juniors na rodada.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje?

Quarta-feira, 4 de maio de 2022, o jogo entre Deportivo Cali e Corinthians hoje vai começar às 21h, pelo horário de Brasília, no Estádio Deportivo Cali, em Las Palmeras, na Colômbia.

A transmissão no Brasil vai acontecer a partir das nove da noite, mas o jogo terá início em terras colombianas a partir das sete horas da noite, já que Brasília está 2 horas à frente da Colômbia.

O Estádio Deportivo Cali, em Las Palmeras, tem capacidade para receber aproximadamente 25 mil torcedores, prometendo casa cheia tanto com os torcedores locais como os corintianos visitantes.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje?

O canal Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo do Corinthians hoje, a partir das 21h, pela Libertadores.

Com exclusividade, o canal da Conmebol TV vai exibir a partida da rodada nesta quarta-feira para todo o Brasil, com exclusividade das operadoras de TV por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO. Ou seja, você precisa ser assinante para acompanhar ao vivo.

Outra opção são os aplicativos Now, Sky Play e DirecTV GO, que também transmitem as imagens através de suas plataformas.

Data: 04/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Deportivo Cali, em Las Palmeras, na Colômbia

Onde assistir: Conmebol TV

Deportivo Cali e Corinthians na Libertadores

Em segundo lugar com 4 pontos, o Deportivo Cali venceu apenas uma partida na Libertadores até o momento, contabilizando também um empate e uma derrota. Para continuar no páreo, o elenco colombiano precisa vencer o jogo desta quarta-feira e torcer também por tropeços dos adversários na rodada, o que ajuda o time anfitrião nas próximas semanas. Jogando em casa com o apoio da torcida, o clube deve ganhar ainda mais confiança.

Do outro lado, o Corinthians tem a possibilidade de encaminhar a classificação para as oitavas de final se vencer o confronto desta quarta-feira. Além disso, o Timão também se garante como o primeiro colocado, onde está neste momento no grupo E com 6 pontos. Enquanto isso, o elenco de Vitor Pereira também torce por um empate no outro jogo da rodada, aumentando a vantagem com o segundo colocado para nove pontos.

Escalações de Deportivo Cali x Corinthians hoje:

Provável escalação de Deportivo Cali: De Amores; Gutierrez, Burdisso, Caldera Alvis, Mafla, Robles; Bonilla, Congo Caicedo, Camargo, Vasquez; Rodríguez. Técnico: Rafael Dudamel.

Provável escalação de Corinthians: Cássio; Fágner, João Victor, Gil, Fábio Santos; Victor Cantillo, Giuliano, Renato Augusto, Maycon; William e Jô. Técnico: Vitor Pereira.

Últimos jogos de Deportivo Cali x Corinthians:

Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali (Libertadores)

Corinthians 3 x 0 Deportivo Cali (Libertadores)

Deportivo Cali 0 x 1 Corinthians (Libertadores)

