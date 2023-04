O Cerro Porteño já foi campeão da Libertadores?

O Cerro Porteño é uma das grandes equipes do futebol paraguaio. O “Ciclón” participou da Taça Libertadores da América em 42 oportunidades. Saiba se o tradicional time já ergueu o troféu mais cobiçado do continente.

O Cerro Porteño tem Libertadores?

Equipe conhecida tanto cenário nacional quanto no sul-americano, o Cerro Porteño nunca foi campeão da CONMEBOL Libertadores. As melhores participações ocorreram em 1973, 78, 93, 98, 99 e 2011. Em todas, a equipe de Assunção parou na semifinal.

Libertadores de 1973

Em 1973, o Cerro Porteño caiu no grupo 5. Os adversários de chave foram: Olímpia (PAR), Sporting Cristal (PER) e Universitário (PERU). Na primeira fase, o Ciclón passou sem dificuldades. Em 6 partidas foram 4 vitórias, 1 empate e somente 1 derrota.

O regulamento desta edição não era tão simples. Havia 5 grupos. 4 com 4 integrantes e 1 com dois times, que duelaram em ida e volta entre si. O primeiro de cada chave anaçou para a semifinal e se juntou ao campeão da Libertadores de 1972, o Independiente (ARG).

E então, mais dois grupos com 3 times cada foram definidos. Desta vez, os rivais do Cerro foram Colo-Colo (CHI) e Botafogo. Os confrontos eram de turno e returno, e o melhor de cada chave avançou para a final. Porém, os paraguaios ficaram em segundo lugar e deram adeus a Libertadores. O vencedor naquele ano foi o Independiente (ARG).

Libertadores de 1978 | Cerro Porteño na Libertadores

Em 1978, o regulamento na semifinal foi o mesmo de 1973. A novidade ficou na fase de grupos. Eram 5 chaves com 4 times em cada, o primeiro colocado avançou para a próxima fase.

O Cerro Porteño teve 3 rivais pela frente na fase de grupos. Portuguesa (VEN), Estudiantes de Mérida (VEN) e Libertad (PAR). Ao final das 6 partidas, conquistaram-se 3 vitórias e 3 empates. A classificação para a semifinal foi conseguida invencivelmente.

Na fase final, o Ciclón caiu na chave com o Deportivo Cali (COL) e Allianza Lima (PER). A equipe teve um desempenho que não foi suficiente para alcançar a classificação: Em 4 jogos apenas 1 triunfo. Cpm 1 empate e 2 derrotas. O Cerro ficou em segundo lugar e foi eliminada da Taça Libertadores. O Boca Juniors(ARG), foi o campeão da competição em 1978.

Libertadores de 1993 | Cerro Porteño na Libertadores

Na edição de 1993, o formato de disputa mudou em relação ao de 1978. Os 5 grupos com 4 times em cada, permaneceram. Porém, os 3 mais bem colocados de cada chave, avançaram para as oitavas de final. A primeira fase e o mata-mata, foram duelados em ida e volta.

Na fase de grupos, o Cerro Porteño jogou contra o Newell’s Old Boys (ARG), Olimpia (PAR) e River Plate (ARG). Ao final das 6 rodadas, foram 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Ciclón classificou-se em primeiro lugar.

Nas oitavas de final, o embate foi contra o Cobreloa (CHI). No confronto de ida, empate em 1 a 1. Na volta, vitória do Cerro por 2 a 0. Nas quartas, a batalha foi ante o rival conterrâneo, Olimpia. Nos 90 minutos iniciais, placar de 1 a 1. Na segunda partida, o resultado foi 0 a 0. Com a soma igual no agregado, a disputa foi definida nos pênaltis. O Cerro Porteño venceu e seguiu no torneio.

Na semifinal, o adversário foi o São Paulo. No jogo de ida, vitória tricolor pelo placara mínimo. O empate em 0 a 0 nos 90 minutos finais, foi o suficiente para que os paraguaios dessem adeus mais uma vez a Libertadores uma fase antes da grande decisão. O grande campeão da Liberta em 1993, foi o São Paulo.

Libertadores de 1998

O regulamento da Libertadores de 1998 foi igual ao de 1993. O Cerro Porteño ficou no mesmo grupo que Olimpia (PAR), Colo-Colo (CHI) e Universidad Católica (CHI). O Ciclón passou no sufoco. A classificação em terceiro colocado, aconteceu por conta do saldo de gols, 1 a mais que a Universidad Católica.

Nas oitavas, o adversário foi o América de Cali (COL). As duas partidas foram de triunfo paraguaio. 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. Nas quartas de final o duelo foi contra o Penãrol (URU). No jogo de ida, vitória dos uruguaios por 2 a 0. Na volta, o Cerro reverteu o placar, venceu por 3 a 0 e avançou no torneio.

O Barcelona (EQU) foi o algoz da equipe paraguaia. Nos 90 minutos iniciais, vitória dos equatorianos por 1 a 0. Na partida de volta, o Cerro ganhou por 2 a 1 e levou a decisão para as penalidades máximas. Entretanto, levou a pior e foi eliminado. O vencedor do troféu foi o Vasco da Gama.

Libertadores de 1999

O mesmo formato de disputa da edição passada seguiu em vigor em 99. O Cerro caiu em um grupo complicado. Corinthians, Palmeiras e Olimpia (PAR). Com gigantes em sua chave, o Ciclón conseguiu a classificação após ter terminado a primeira fase em terceiro lugar. Nas 6 partidas foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Nas oitavas a partida foi contra o Nacional (URU). Na ida, goleada dos paraguaios por 5 a 0. Na volta, derrota por 2 a 1. Mesmo com o revés, o Cerro Porteño conquistou a vaga para as quartas. Na fase adiante, o rival foi Estudiantes de Mérida (VEN). Nos primeiros 90 minutos da decisão, derrota por 3 a 0. Na volta a história foi completamente diferente. Goleada por 4 a 0 e passaporte carimbado para a semifinal.

Mais uma pedra no sapato paraguaio em semifinal de Libertadores. Dessa vez, o Deportivo Cali (COL). Nos primeiros 90 minutos, o Ciclón foi goleado por 4 a 0. No jogo da volta, a equipe de Assunção lutou, mas não conseguiu reverter o tropeço. Mesmo com a vitória por 2 a 1 o clube foi eliminado da competição. O campeão da Libertadores de 1999 foi o Palmeiras.

Libertadores 2011 | Cerro Porteño na Libertadores

Em 2011 o regulamento foi alterado. 8 grupos com 4 times em cada disputam turno e returno. Os dois melhores avançam para o mata-mata. O Cerro ficou na mesma chave que Santos, Colo-Colo (CHI) e Deportivo Táchira (VEN). Ao final desta etapa, o Ciclón ficou em primeiro lugar. Os paraguaios conquistaram 3 triunfos, 2 empates e 1 revés nas 6 batalhas da primeira fase.

Nas oitavas, o adversário foi o Estudiantes (ARG). As duas partidas ficaram no 0 a 0. Portanto, o duelo foi definido nos pênaltis. O Cerro venceu e avançou. Nas quartas, o rival foi o Jaguares (MEX). Na ida, empate em 1 a 1. Na volta, vitória paraguaia por 1 a 0 e classificação atingida.

O sonho do título inédito parou novamente na semifinal. Em 2011 foi para o Santos, de Neymar e Paulo Henrique Ganso. Nos 90 minutos iniciais, vitória do Peixe por 1 a 0. No embate da volta, empate em 3 a 3 e mais uma vez o Cerro foi eliminado. O campeão foi o Santos.

O Cerro Porteño joga a Libertadores de 2023?

Após passar pela Pré-Libertadores o Cerro garantiu sua vaga na Libertadores de 2023. Na etapa preliminar tirou o Curicó Unido (CHI) e o Fortaleza da disputa da Glróia Eterna.

Os paraguaios estão no mesmo grupo que Palmeiras, Bolívar (BOL) e Barcelona (EQU). A vaga para o torneio continental aconteceu por conta do vice-campeonato nacional de 2022.

Alguns nomes conhecidos no futebol brasileiro estão atuando pelo Cerro Porteño: O atacante Churín (Ex-Grêmio), o volante Piris da Mota (ex-Flamengo) e o zagueiro Eduardo Brock (ex-Cruzeiro e Ceará).