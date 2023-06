O Corinthians foi eliminado da Libertadores 2023 ou não?

O Timão entra em campo nesta quarta-feira, 28 de junho, contra o Liverpool, pela última rodada da fase de grupos. Como o clube paulistano vem de uma derrota (perdeu para o Independiente Del Valle), o Corinthians foi eliminado da Libertadores? Entenda a situação.

Afinal, o Corinthians foi eliminado da Libertadores 2023?

Para a tristeza dos torcedores, o Corinthians está eliminado da Libertadores 2023. Após a derrota para o Independiente del Valle na quinta rodada, 07 de junho, o alvinegro despediu-se mais cedo da competição por não ter a pontuação necessária para ocupar as duas primeiras posições do grupo E.

Na quarta-feira, 28 de junho, o Corinthians volta a jogar, mas o objetivo aqui já não é a Libertadores, mas sim conseguir uma vaga da segunda fase da Sul-Americana no terceiro lugar. Para isso, o clube vai enfrentar o Liverpool do Uruguai - que está na mesma situação do Timão.

Portanto, o time não briga mais pelas oitavas de final. O objetivo do Timão é terminar em terceiro lugar e assim se classificar para a segunda fase da Sul-Americana. O jogo será na Neo Química Arena, às 21h30, horário de Brasília.

Desempenho do Corinthians na Libertadores 2023

Liverpool 0 x 3 Corinthians - 1ª rodada

Quinta-feira, 06/04 no Centenário

Corinthians 0 x 1 Argentinos Juniors - 2ª rodada

Quarta-feira, 19/04 na Neo Química Arena

Corinthians 1 x 2 Independiente del Valle - 3ª rodada

Terça-feira, 02/05 na Neo Química Arena

Argentinos Juniors 0 x 0 Corinthians - 4ª rodada

Quarta-feira, 24/05 no Estádio Diego Armando Maradona

Independiente del Valle 3 x 0 Corinthians - 5ª rodada

Quarta-feira, 07/06 no Estádio Banco Guayaquil

Corinthians x Liverpool - 6ª rodada

Quarta-feira, 28/06 às 21h30 na Neo Química Arena

Confira a convocação Seleção Feminina Brasileira para a Copa do Mundo 2023

Quantas vezes o Corinthians caiu na fase de grupos da Libertadores?

Antes de cair na fase de grupos da Libertadores em 2023, o Corinthians havia sido eliminado também em 1977, coincidentemente a primeira vez que disputou a competição.

Em 17 participações no torneio, foram apenas dois incidentes. Em 1977, primeira edição do Timão, o clube ficou em terceiro lugar no grupo a lado do Internacional, Deportivo Cuenca (Equador) e El Nacional (Equador), com o Colorado na liderança e o El Nacional em segundo lugar.

Outra memória ruim para o torcedor alvinegro é em 2011, quando o clube caiu na primeira fase preliminar para o Tolima, da Colômbia. Em 2023, o Timão caiu após a derrota para o Del Valle fora de casa.

