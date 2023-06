Onde assistir ao jogo do Boca Juniors x Colo-Colo na Libertadores – 06/06

Nesta terça-feira, 06 de junho, o Boca Juniors recebe o Colo-Colo em La Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta rodada do grupo F na Libertadores. Com início às 21h, onde assistir ao jogo do Boca Juniors e todos os detalhes da transmissão você confere no texto.

O Boca é o líder do grupo enquanto o Colo-Colo é o penúltimo com dois pontos.

Onde assistir ao jogo do Boca Juniors hoje ao vivo

Sem transmissão na TV, onde assistir ao jogo do Boca Juniors hoje é no Paramount+, serviço de streaming para assinantes ao vivo.

O Paramount está disponível no site (www.paramountplus.com) por R$ 14,90 por mês. Dá para assistir no computador ou aplicativo em dispositivos móveis.

Horário: 21h, nove horas da noite

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires

Classificação do grupo do Boca

O Boca lidera o grupo F da Libertadores com sete pontos, empatado com o Deportivo Pereira mas em vantagem no saldo de gols. Se vencer nesta terça-feira e o Deportivo perder para o Monagas, encaminha a classificação para a próxima fase da competição.

O Colo-Colo está em terceiro lugar com cinco pontos, ou seja, venceu um jogo, empatou dois e perdeu um na fase de grupos. A vitória nesta terça recoloca o time chileno na briga pela vaga nas oitavas de final.

GRUPO F

1 Boca Juniors – 7 pontos

2 Deportivo Pereira – 7 pontos

3 Colo-Colo – 5 pontos

4 Monagas – 2 pontos

Escalações de Boca Juniors x Colo-Colo

Para o jogo desta terça-feira na Libertadores tanto Boca Juniors como Colo-Colo deverão utilizar os jogadores mais importantes do plantel.

O Colo-Colo não terá o goleiro Fernando de Paul, expulso na última partida. Brayan Cortés deverá vestir a camisa titular.

Boca Juniors: Romero; Fabra, Figal, Roncaglia, Advíncula; Varela, Fernández, Payero; Villa, Briasco e Darío Benedetto (Técnico: Jorge Almirón).

Colo-Colo: Brayan Cortés; Falcón, Vázquez, Gutiérrez; Bouzat, Pavez, Fuentes, Gutiérrez; Leonardo Gil, Bolados e Pizarro (Técnico: Gustavo Quinteros).

Quinta rodada da Libertadores

Além do duelo entre Boca Juniors e Colo-Colo nesta terça-feira, a quinta rodada da Libertadores apresenta outros confrontos durante a semana.

Terça-feira, 06/06:

Monagas x Deportivo Pereira – 19h

Athletico PR x Libertad – 19h

Boca Juniors x Colo-Colo – 21h

Melgar x Patronato – 21h

Alianza Lima x Atlético MG – 21h

Bolívar x Cerro Porteño – 23h

Quarta-feira, 07/06:

Nacional x Internacional – 19h

Independiente del Valle x Corinthians – 19h

Argentinos Juniors x Liverpool – 19h

Aucas x Ñublense – 21h

Palmeiras x Barcelona – 21h30

River Plate x Fluminense – 21h30

The Strongest x Sporting Cristal – 23h

Quinta-feira, 08/06:

Metropolitanos x Independiente Medellín – 19h

Flamengo x Racing – 21h

Olimpia x Atlético Nacional – 21h

