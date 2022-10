Onde assistir Boca x Corinthians feminino hoje na Libertadores (22/10)

É decisão na Libertadores Feminina! Neste sábado (22/10), Boca Juniors e Corinthians disputam as quartas de final no Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Quem vai levar a melhor no duelo Boca x Corinthians feminino hoje? Confira todas as informações no texto.

Onde assistir Boca x Corinthians feminino hoje

O jogo do Boca x Corinthians feminino hoje vai passar no Sportv, na TV fechada, e no Facebook e Pluto TV ao vivo com cobertura completa a partir das quatro e meia da tarde, horário de Brasília.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura para todos o país, além da transmissão do canal da Libertadores no Facebook e no Pluto TV, ambos em serviços gratuitas ao público para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 16h30 (horário de Brasília) TV: Sportv LiveStream: Pluto TV e Facebook

Como vem Corinthians e Boca Juniors no jogo de hoje?

Pelo grupo A, o Corinthians garantiu-se em segundo lugar com 6 pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota na temporada de embates. O time estreou com derrota para o Deportivo Cali, mas venceu Olimpia e o Always Ready. Agora, terá a oportunidade de defender o título feminino na competição.

Do outro lado, o Boca Juniors tenta impressionar a sua torcida nas quartas de final para se garantir até a próxima fase e a decisão da temporada. No grupo B, venceu duas e empatou uma partida entre as equipes da Ferroviária, Ñañas e Defensor. O duelo promete ser acirrado entre ambas as partes.

Escalação do Boca Juniors: Dulce Milagros; Cecilia Ghigo, Espindola, Mayorga, Barriors; Huber, Flores, Concha; Palomar, Rodriguez e Urbani.

Escalação do Corinthians: Leticia; Tarciane, Erika, Yasmim; Tamires, Luana, Victória, Jaqueline; Gabi Portilho, Jhennifer e Adriana.

Relembre como foi o último jogo do Corinthians feminino na Libertadores.



Quartas de final da Libertadores Feminina 2022

As quartas de final da Copa Libertadores da América no futebol feminino estão definidas! Oito equipes disputam a primeira rodada do mata-mata na competição.

Palmeiras, Ferroviária e Corinthians se classificaram. Em partida única, o vencedor segue para a semifinal onde, novamente em jogo único. Daí, as duas equipes vão para a final.

Os perdedores na semifinal vão para a briga ao terceiro lugar na Libertadores, mas sem taça ou prêmios.

Confira os jogos das quartas de final na competição neste sábado e amanhã, 23 de outubro.

Sábado (22/10):

Deportivo Cali x Ferroviária

Boca Juniors x Corinthians

Domingo (23/10):

América de Cali x Universidad de Chile

Palmeiras x Santiago Morning

