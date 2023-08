Onde assistir o jogo do Boca Juniors x Nacional na Libertadores - 09/08

Segundo maior campeão da história, o Boca Juniors entra em campo nesta quarta-feira, 09 de agosto, para enfrentar o Nacional do Uruguai pelo confronto de volta nas oitavas de final da Libertadores. Em La Bambomera, a transmissão começa às 21h, horário de Brasília, para todo o país.

Em caso de empate na soma dos dois placares o regulamento da Conmebol indica a cobrança de pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate na competição.

Onde vai passar o jogo do Boca Juniors ao vivo hoje

O Boca Juniors joga contra o Nacional hoje, 08, em partida da Libertadores a partir das 21h, horário de Brasília, com transmissão do Paramount Plus ao vivo para todo o país. Nenhuma emissora vai exibir o duelo nesta quarta-feira porque os direitos pertencem à plataforma.

O Boca não jogou no fim de semana, o último confronto foi contra o Nacional no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores. O treinador Jorge Almirón terá em campo os jogadores Romero; Weigandt, Valentini, Fabra, Figal; Varela, Campuzano, Advíncula, Fernández; Medina e Merentiel.

O confronto está totalmente aberto para os dois lados, tudo pode acontecer. É por isso que o Nacional deverá colocar em campo todos os seus jogadores titulares porque, fora de casa, não quer sofrer a pressão da La Bambonera. O técnico Álvaro Gutiérrez traz Ichazo; Báez, Polenta, Bocanegra, Lozano; Rodríguez, Diego Martín Rodríguez, Trezza; Zabala, Fagúndez e Ramírez.

TV: não tem transmissão.

Online: Paramount+ para assinantes no site www.paramountplus.com ou aplicativo.

Veja todos os jogos das oitavas de final Libertadores 2023

O que o Boca Juniors precisa para se classificar?

Nacional e Boca Juniors não saíram do zero a zero na primeira partida das oitavas de final, portanto quem vencer o duelo desta quarta-feira se classifica para a próxima fase da Libertadores. Não há prorrogação ou gol fora de casa, em caso de novo empate os pênaltis vão determinar o vencedor.

Não dá para negar que o Boca é o favorito no confronto por jogar em La Bambonera, o caldeirão da Argentina. O desempenho do grupo no primeiro confronto foi exemplar, mesmo sem conseguir abrir o placar enquanto o Nacional tentará driblar a pressão dos torcedores rivais para levar a vitória para casa.

O vencedor do duelo entre Boca e Nacional vai jogar contra o Racing ou Atlético Nacional da Colômbia nas quartas de final, segundo o chaveamento, sem data ou horário para acontecer.

A final da Libertadores está marcada para 04 de novembro, no Maracanã.

