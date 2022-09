Transmissão jogo do Flamengo hoje na Libertadores e horário (7/9)

Quem vai se classificar para a final da Libertadores, Flamengo ou Vélez? Jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro, com a vantagem da primeira partida, o Flamengo recebe o Vélez nesta quarta-feira, 7 de setembro, pelo confronto de volta na semifinal, às 21h30 (Horário de Brasília). Descubra onde assistir a transmissão jogo do Flamengo hoje

Quem vencer vai enfrentar o Palmeiras/Athletico PR na final da Copa Libertadores da América..

Transmissão jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje vai passar na ESPN, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Também é possível acompanhar a partida da Libertadores no Star +, serviço de streaming.

Pronto para assistir a decisão nesta quarta-feira, torcedor rubro-negro? O canal da ESPN é quem transmite a partida ao vivo para todos os estados do Brasil. Nivaldo Prieto narra o jogo, com comentários de Paulo Calçade e Zinho. Entretanto, a ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, é necessário obter a emissora entre a programação.

Existe também a opção para quem não tem a TV fechada. A plataforma de streaming Star + retransmite o confronto da Libertadores para os assinantes, através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, disponível somente para membros.

Se você já é assinante, basta acessar a plataforma e procurar no mosaico a transmissão do jogo do Flamengo. Se não é, pode escolher o pacote pelo site www.starplus.com, por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90.

Flamengo x Vélez

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Piero Maza (CHILE)

VAR: Juan Lara (CHILE)

Rodada: Partida de volta na semifinal da Libertadores

Onde assistir: ESPN e Star +

Melhores momentos de Vélez x Flamengo

A primeira partida da semifinal entre Vélez e Flamengo aconteceu em 31 de agosto, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

Pedro, atacante do Rubro-Negro, brilhou. O jovem abriu o placar aos 32 minutos, depois Éverton Ribeiro ampliou nos acréscimos antes do intervalo.

No segundo tempo, Pedro teve tempo para marcar outros dois gols, aos 16 minutos e 38 minutos, para fechar a partida em 4 x 0, garantindo a vantagem ao Flamengo. Agora, o time carioca só precisa de um empate para se garantir na final da Libertadores.

Para o Vélez, o time marcar cinco gols e torcer para o Rubro-Negro não marcar mais, o que parece ser difícil nesta altura do campeonato.

Confira como foi a primeira partida entre os times na semifinal da Libertadores.

Provável escalação do jogo do Flamengo para hoje

Dorival Junior continua sem Bruno Henrique e Rodrigo Caio, além de David Luiz e Léo Pereira, que tornaram-se dúvidas recentemente no plantel do Rubro-Negro.

Para a partida desta quarta, o treinador deverá manter o time titular mesmo com a vantagem.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, Filipe Luís, Fabrício Bruno, Pablo; Vidal, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Everton e Pedro.

A equipe visitante ainda não poderá contar com Godín, Gómez e Perrone.

Provável escalação do Vélez: Hoyos; Jara, De los Santos, Valentin Gómez, Ortega; Cáseres, Garayalde, Orellano, Bou; Janson e Lucas Pratto.

Quando vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores 2022 está programada para 29 de outubro, sábado, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. O horário ainda será definido pela Conmebol.

A data foi definida logo no começo da temporada por decisão unânime da entidade. No entanto, o local chegou a ser dúvida, mas a entidade tratou de firmar o compromisso de maneira oficial. Os dois classificados irão disputar a final em jogo único.

Este ano, a final vai acontecer em outubro porque a Copa do Mundo da FIFA vai ser em novembro e dezembro. Em caso de empate a prorrogação é iniciada mas, se nada mudar, ai a disputa de pênaltis será realizada.

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, tem capacidade para 59 mil pessoas, inaugurado no ano de 1987. É o maior estádio para torcedores no país, além de ser a casa do Barcelona de Guayaquil.

