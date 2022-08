Onde vai passar jogo do Atlético MG x Palmeiras hoje na Libertadores

Em dia de clássico no futebol nacional, o torcedor quer saber onde vai passar jogo do Atlético MG x Palmeiras hoje, quarta-feira em 3 de agosto. A partida é válida pelas quartas de final da Libertadores, marcada para começar às 21h30 (Horário de Brasília). O jogo no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, terá transmissão ao vivo e gratuita.

O Galo venceu o Emelec nas oitavas de final, enquanto o Palmeiras passou pelo Cerro Porteño com extrema facilidade.

Onde vai passar jogo do Atlético MG x Palmeiras hoje

O jogo do Atlético MG e Palmeiras hoje terá transmissão da ESPN, Star + e Facebook, a partir das 9 e meia da noite, pelo horário de Brasília. O confronto é válido pelas quartas de final da Libertadores.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN exibe a partida entre Galo e Palmeiras nesta quarta, disponível em operadoras de TV por assinatura. A narração é de Paulo Andrade, com comentários de Leonardo Bertozzi, Zinho e Carlos Eugênio Simon. O streaming Star + retransmite o canal da ESPN para assinantes.

Para assistir de graça, o torcedor deve acessar a página da Conmebol Libertadores no Facebook, com narração de Jorge Iggor e comentários de Vitor Sérgio Rodrigues. Outra opção é o canal do Desimpedidos no Facebook.

Informações do jogo do Atlético MG x Palmeira hoje:

Data: Quarta-feira, 03/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Arbitragem: Facundo Tello

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook

Prováveis escalações de Atlético MG x Palmeiras hoje:

O técnico Cuca não tem desfalques para o jogo desta quarta-feira.

Provável escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso, Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho; Nacho, Keno e Hulk.

Rony é dúvida para o elenco alviverde, enquanto Jaílson segue fora.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e López (Rony).

Chave da Libertadores 2022

Restam apenas oito equipes na Copa Libertadores da América em 2022. Cinco são brasileiros, enquanto três são argentinos, o que indica a possível final entre brasileiros e argentinos, ou dois brasileiros e, quem sabe, um possível encontro de hermanos na busca pelo título.

As quartas de final são disputadas em ida e volta, onde o elenco com a melhor campanha decide em casa. O chaveamento já está definido pela Conmebol, onde cada um dos times já sabe qual caminho tem de percorrer para chegar até a final da temporada.

É importante ressaltar que não tem gol fora na Libertadores. Em caso de empate, o critério utilizado é a disputa de pênaltis após a igualdade nos dois placares.

Athletico PR x Estudiantes

Atlético MG x Palmeiras

Flamengo x Corinthians

Vélez x Talleres

Quem tem mais vitórias entre Palmeiras e Atlético MG?

O Palmeiras é quem mais ganhou diante do Atlético Mineiro no clássico do futebol brasileiro. Segundo números do portal de estatísticas O Gol, o elenco alviverde tem 34 vitórias contra 26 triunfos do Galo, além dos 16 empates.

Os 76 confrontos disputados são válidos por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Mercosul e outros torneios passados. No quesito gols, segundo o site O Gol, o Palmeiras marcou 99 contra 84 do Atlético Mineiro.

A última vez que se enfrentaram aconteceu no dia 5 de junho de 2022, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no primeiro turno. As equipes, no entanto, não saíram do zero a zero.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.

