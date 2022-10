Libertadores Feminina 2022: onde assistir Corinthians hoje (19/10)

Vice-líder do grupo A na Libertadores Feminina 2022 com uma vitória e uma derrota, o Corinthians busca os três pontos diante do Olimpia nesta quarta-feira, para garantir a liderança. A partida é válida pela terceira rodada às 19h15 (Horário de Brasília), e para a sorte do torcedor vai passar na TV ao vivo. O confronto na Libertadores Feminina vai ser no Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador.

Onde vai passar jogo do Corinthians na Libertadores Feminina 2022

O jogo do Corinthians feminino hoje terá transmissão do canal SporTV, na TV fechada às 19h15 (Horário de Brasília), além do Facebook e Pluto TV de graça para todo o Brasil.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal dispõe dos direitos de transmissão na temporada através do Sky, Claro, Oi e a Vivo. Basta sintonizar para curtir ao vivo.

Outra oportunidade é assistir de graça no Facebook Watch da Libertadores e no serviço de streaming gratuito do Pluto TV, através do celular, tablet, computador e smartv.

Corinthians x Olimpia: como vem as equipes?

Com uma vitória e uma derrota até aqui na Libertadores, o time do Corinthianas feminino entra em campo nesta quarta-feira para buscar a segunda vitória e consequentemente brigar pela liderança do grupo A. Com 3 pontos na vice-liderança, empata com o Deportivo Cali e avança, já que tem a vantagem no saldo de gols.

Além disso, o elenco alvinegro deve torcer por um tropeço do Deportivo na rodada da quarta-feira, que vai jogar diante do Always Ready.

Enquanto isso, o Olimpia vem na terceira posição também com 3 pontos e, por isso, também tem a chance de ocupar a primeira posição se ganhar do Timão e o Deportivo perder.

Provável escalação do Corinthians: Leticia; Andressa, Tarciane Karen, Diany; Jaqueline, Grazi, Tamires, Gabi Morais; Victória, Gabi Portilho e Adriana.

+ Classificação da Série A do Brasileirão 2022: tabela após 32ª rodada

Como funciona a Libertadores Feminina?

Dezesseis equipes disputam a Libertadores Feminina em 2022. Representando o Brasil estão Corinthians, atual campeão, Palmeiras e Ferroviária. Elas são divididas em quatro grupos de quatro cada onde jogam por três rodadas em pontos corridos.

Pontos corridos significa que as equipes se jogam entre si, com a vitória valendo 3 pontos e o empate apenas um para os dois elencos na partida. Ao fim da terceira rodada, somente os dois primeiros de cada grupo avançam até as quartas de final.

Com o chaveamento já definido pela Conmebol, a fase mata-mata da Libertadores funciona assim: 1ªA x 2ºB, 1ºB x 2ªA, 1ºC x 2ºD e por fim 1ºD x 2ºC. Oito times jogam as quartas de final da Libertadores feminina em partida única.

Por fim, os quatro vencedores avançam para as semifinais e, então, os dois sortudos disputam a grande final da temporada no Equador, em partida única. A competição também traz a briga pelo terceiro lugar.