Onde vai passar jogo do Flamengo hoje x Talleres ao vivo e horário (12/04)

Equipe do Flamengo disputa a segunda rodada da Libertadores nesta terça-feira, 12 de abril, no Estádio do Maracanã

Nesta terça-feira, Flamengo e Talleres se enfrentam, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Libertadores em 2022, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Dessa maneira, descubra onde vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo.

Estão no grupo H as equipes de Sporting Cristal, Universidad Católica, Flamengo e Talleres.

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje vai passar no canal SBT e Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A emissora do SBT transmite para todo o Brasil, menos para os estados de São Paulo e as cidades de Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, pela TV aberta no canal titular e afiliadas, o jogo do Flamengo na Libertadores hoje.

O site oficial do SBT também retransmite a partida (www.sbt.com.br) de graça, assim como o aplicativo do canal.

Para quem está acostumado a assistir por canal pago, a Conmebol TV vai passar o jogo de hoje. A plataforma pode ser encontrada na Sky, Claro e DirecTV GO pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Informações de onde vai passar o jogo do Flamengo hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SBT, Site do SBT e Comebol TV

+Grupos da Libertadores 2022: chaveamento Corinthians, Palmeiras e Fla

Escalação do Flamengo x Talleres

Escalação do Flamengo: Hugo Souza, Léo Pereira, David Luiz, Filipe Luís, Matheuzinho, Willian Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

Escalação do Talleres: Herrera, Catalán, González Hernández, Pérez, Díaz, Villagra, Méndez, Fértoli, Esquivel, Martino e Girotti

Depois da grande confusão envolvendo a estreia do Flamengo contra o Sporting Cristal, os dois times finalmente se enfrentaram e o clube carioca venceu a partida. Agora, jogando em casa nesta terça-feira pela segunda rodada da Libertadores, o Rubro-Negro pode aumentar a vantagem que possui no grupo H e assim permanecer na liderança.

Do outro lado, o Talleres também venceu o seu jogo de estreia pelo grupo H na Libertadores e, dessa maneira, em segundo lugar com 3 pontos, vai buscar o resultado seja como for. O elenco deve estar completo em campo, já que não possui novas baixas no plantel de jogadores.

Últimos jogos do Flamengo x Talleres

As equipes de Flamengo e Talleres nunca se enfrentaram em toda a história do futebol sul-americano. Por isso, o encontro nesta terça-feira marca a premira partida entre os dois.

Lembrando que ainda nesta edição da Libertadores, o segundo jogo será realizado pela fase de grupos mas, desta vez, na Argentina, casa do Talleres.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Flamengo na Libertadores.

