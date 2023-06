Onde vai passar o jogo do Boca Juniors e horário da Libertadores - 29/06

Nesta quinta-feira, 29 de junho, o jogo do Boca Juniors vai ser contra o Monagas pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores em La Bombonera, em Buenos Aires. O duelo começa às 19h, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo.

Onde assistir o jogo do Boca Juniors ao vivo

A partida entre Boca Juniors e Monagas começa às 19h, horário de Brasília, e será transmitida pelo Paramount Plus, serviço de streaming para assinantes.

O Boca já está classificado para as oitavas de final da Libertadores, enquanto o Monagas ainda sonha com a vaga.

Horário: sete horas da noite

Local: La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina

Arbitragem: Andrés Matonte (URU)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Onde assistir o jogo do Boca Juniors hoje: Paramount Plus

Saiba quem são os maiores campeões da Libertadores

Como está a classificação do grupo F na Libertadores?

Classificado para as oitavas de final, o Boca Juniors entra em campo nesta quinta-feira apenas para confirmar a liderança no grupo. Com 10 pontos, o elenco argentino só precisa da vitória ou empate.

O Deportivo Pereira, segundo colocado, entra em campo para carimbar o passaporte até a próxima etapa. O Monagas possui o mesmo objetivo, mas além de vencer o Boca precisa de uma derrota do Deportivo na rodada.

O Colo-Colo é quem tem menos chances de classificação, mas ainda sonha com a vaga.

GRUPO F DA LIBERTADORES

1 Boca Juniors - 10 pontos

2 Deportivo Pereira - 7 pontos

3 Monagas - 5 pontos

4 Colo-Colo - 5 pontos

Escalações de Boca Juniors x Monagas

Para o duelo desta quinta-feira, tanto Boca como Monagas vão escalar os principais atletas do plantel para entrarem em campo.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Boca Juniors: Romero; Weigandt, Valdez, Figal, Fabra; Fernández, Varela, Medina; Langoni, Advíncula e Benedetto (Técnico:Jorge Almirón).

Monagas: Mosquera; Ramírez, Cummings, Rodríguez González; Anderson, Rivas, Quinonez, Gonzalez; Castillo, Arroyo e Navas (Técnico: Jhonny Ferreira).

Quem se classificou para as oitavas da Libertadores?

Estão classificados para as oitavas de final da Libertadores o Olimpia, Atlético Nacional, Athletico PR, Atlético Mineiro, Boca Juniors, Bolívar, Palmeiras, Argentinos Juniors, Fluminense, Independiente del Valle, Racing e River Plate.

O sorteio das oitavas está marcado para 05 de julho, quarta-feira, às 13h, horário de Brasília, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Não há regras, ou seja, equipes do mesmo país e que estavam no mesmo grupo na fase anterior poderão se enfrentar.

