Onde vai passar o jogo do Inter online hoje na Libertadores (07/06)

Internacional e Nacional do Uruguai disputam a liderança do grupo nesta quarta-feira

O Internacional visita o Nacional do Uruguai nesta quarta-feira, 07/06, no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, pela quinta rodada do grupo B na Libertadores. O jogo do Inter começa às 19h e terá transmissão exclusiva no serviço de streaming.

Se o Internacional vencer se classifica com uma rodada de antecedência para as oitavas de final. Se empatar ou perder, terá que levar a disputa para a última rodada da competição.

Como assistir jogo do Inter online hoje na Libertadores

A cobertura do jogo do Inter hoje na Libertadores ao vivo é no Paramount+, streaming para assinantes, às 19h. Nenhum canal de televisão terá sinal disponível para transmitir o duelo.

Como está o grupo do Internacional?

Com oito pontos, o Internacional é o líder do grupo B na competição continental. São duas vitórias e dois empates em quatro rodadas. O Colorado carimba o passaporte para as oitavas de final se vencer o Nacional nesta quarta-feira.

Em caso de empate ou derrota, aí terá que aguardar a última rodada da fase de grupos para decidir a vaga. O triunfo dos três pontos interessa ao Nacional, terceiro colocado com duas vitórias, um empate e uma derrota, já que encaminhará a classificação ao mata-mata da Libertadores.

O Independiente é o vice-líder com sete pontos enquanto o Metropolitanos ainda não pontuou, praticamente eliminado.

Nacional x Internacional escalações

O jogo desta quarta-feira é válido pela penúltima rodada da Libertadores. O Inter pode conquistar a vaga nas oitavas de final com antecedência, enquanto o Nacional encaminha a classificação se vencer o elenco brasileiro.

Ambos os treinadores deverão escalar os jogadores mais importantes do plantel.

Nacional do Uruguai: Rochet; Lozano, Noguera, Polenta, Almeida; Rodríguez, Yonathan Rodríguez, Trezza, Zabala; Fagúndez e Ramírez. (Técnico: Álvaro Gutiérrez).

Internacional: John; Bustos, Vitão, Moledo, Renê; Rômulo, De Pena, Johnny; Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano. (Técnico: Mano Menezes).

Classificados para as oitavas de final

O Atlético Nacional, da Colômbia, é o único time classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Líder do grupo H com 10 pontos, o time colombiano não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado. Olimpia e Atlético disputarão a primeira posição nas duas últimas rodadas da fase de grupos.

Os jogos das oitavas de final estão marcados para 02 e 09 de agosto, enquanto o sorteio acontecerá em 21 de julho.

