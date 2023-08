Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje na Libertadores ao vivo - 09/08

Palmeiras e Atlético Mineiro disputam as oitavas de final nesta quarta-feira, no Allianz Parque

Tem jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 09 de agosto, pela partida de volta nas oitavas de final da Libertadores no Allianz Parque, com capacidade para 43 mil torcedores. A transmissão começa às 21h30, horário de Brasília, na televisão e plataformas digitais.

O vencedor entre Galo e Verdão vai jogar contra o Deportivo Pereira ou Independiente del Valle nas quartas de final da competição.

Globo vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje?

O torcedor pode assistir a partida entre Palmeiras e Atlético na Globo hoje às 21h30 com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Caio Ribeiro em todo o país ao vivo. Também tem a transmissão do streaming Paramount+ com Nivaldo Prieto e PVC ao vivo no aplicativo.

Líder do grupo com 15 pontos, o Verdão venceu cinco das seis partidas e só perdeu uma vez na fase de grupos da Libertadores. O elenco vem de derrota com o time misto para o Fluminense no fim de semana, no Brasileirão, mas Abel Ferreira vai colocar os titulares hoje com Weverton; Murilo, Piquerez, Mayke, Gustavo Gómez; Zé Rafael, Gabriel Meinino, Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

A vitória diante do São Paulo no fim de semana por 2-0, no Brasileirão, deu o gás necessário para o Galo brigar contra o alviverde e quem sabe supera-lo de maneira inesperada. Sem Zaracho, o treinador Felipão vai escalar Everson; Guilherme Arana, Jemerson, Igor Rabello, Saravia; Battaglia, Igor Gomes, Otávio; Paulinho, Pavón e Hulk.

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Fernando Rapallini (ARG)

Onde assistir: Globo, Globoplay e Paramount+

Saiba: tem sorteio das quartas de final?

O que o Palmeiras precisa para se classificar?

Com a vantagem do primeiro jogo, o Palmeiras só precisa do empate ou a vitória para se classificar para as quartas de final da Libertadores. Com gol de Raphael Veiga no primeiro tempo, o alviverde faturou o ponto extra e agora não precisa sair do zero a zero para seguir vivo no torneio.

O Atlético Mineiro, por outro lado, precisa vencer o Verdão com dois gols ou mais na diferença, ou seja, 2 a 0 ou até mais sem deixar o alviverde balançar as redes. Se marcar apenas uma vez, aí as cobranças de pênaltis é que vão definir quem avança na competição.

Gol fora de casa não é critério de desempate na Libertadores. A regra foi retirada do regulamento pela Conmebol em 2021, depois do Palmeiras superar o Galo com gol no Mineirão, apropriando-se do critério.

Vitória do Palmeiras = Palmeiras classificado

Empate = Palmeiras classificado

Vitória do Atlético por 1 x 0 ou um gol de diferença = Pênaltis

Vitória do Atlético por dois gols ou mais de diferença = Atlético MG classificado

