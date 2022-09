Onde vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje? Horário e transmissão (6/9)

Quem vai para a final da Libertadores 2022, o Palmeiras ou Athletico? Nesta terça-feira, 6 de setembro, as equipes disputam a partida de volta da semifinal no Allianz Parque, às 21h30 (horário de Brasília). Mas onde vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje? Confira todas as informações da decisão a seguir.

Onde vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje

O jogo do Palmeiras hoje vai passar no SBT e Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Além disso, também é possível assistir de graça pelo site do SBT em todos os lugares do país.

A partida do Palmeiras e Athletico tem transmissão ao vivo pela TV aberta, disponível para todos os estados do Brasil pelo canal principal ou afiliadas. Téo José será o responsável pela narração, enquanto Mauro Beting, Edmilson e Nadine Basttos comentam os lances.

Outra opção é assistir no canal da Conmebol TV, disponível apenas entre as operadoras da Claro, Sky ou DirecTV GO, ou seja, apenas assinantes é quem tem a possibilidade de assistir entre as emissoras.

Ainda não acabou. Se o torcedor preferir acompanhar tudo pelo simples toque do celular, basta acessar o site www.sbt.com.br, clicar em “ao vivo” e dar play. Pronto! É só assistir o jogo do Palmeiras ao vivo e de graça pelo celular, tablet ou computador.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje: SBT, Site do SBT e Conmebol TV

Último jogo entre Palmeiras x Athletico PR na Libertadores

Pelo jogo de ida na semifinal da Libertadores, as equipes de Athletico e Palmeiras se enfrentaram em 30 de agosto, terça-feira, na Arena da Baixada, na cidade de Curitiba.

Em partida bastante equilibrada, foi o Furacão quem levou a melhor e saiu na frente para garantir a vantagem da semifinal na competição. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Alex abriu o placar em falha da zaga alviverde, deixando o goleiro Weverton sem chances de defesa.

No segundo tempo o Athletico apenas tentou se segurar, enquanto o Palmeiras manteve a pressão até o apito final, mas sem conseguir passar até o outro lado. Aos 30 minutos, Hugo Moura foi expulso, assim como Felipão, mas o Verdão não conseguiu descontar o placar.

A decisão para a vaga na grande final da Libertadores ficou para esta terça, onde saberemos quem será o vencedor da semifinal.

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida da semifinal.

Escalação do Palmeiras x Athletico PR para o jogo de hoje

Com Gustavo Scarpa de volta, o técnico Abel Ferreira deve aproveitar a equipe completa na partida desta terça-feira, na Libertadores. Continua fora Jailson, enquanto Danilo continua suspenso.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Murilo, Piquerez, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Scarpa.

Felipão não vai comandar a equipe porque foi expulso na partida passada, assim como Hugo Moura, que não pode jogar. Enquanto isso, Cirino, Julimar e Reinaldo também estão lesionados.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Khellven, Abner; Erick, Alex Santana, Fernandinho; Canobbi, Vitinho e Vitor Roque.

Quando vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de outubro, sábado, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade de Guayaquil, no Equador, com horário a ser definido pela Conmebol próximo da data.

A entidade definiu no começo da temporada a data da decisão da Libertadores, onde os dois classificados da semifinal vão disputar o título mais importante do futebol sul-americano entre clubes. Este ano, a final vai acontecer em outubro porque a Copa do Mundo da FIFA será realizada em novembro e dezembro.

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade de Guayaquil, no Equador, tem capacidade para 59 mil torcedores, inaugurado em 27 de dezembro de 1987. É o maior estádio para torcedores no país, além de ser a casa do Barcelona de Guayaquil.

O confronto sempre acontece m estádio neutro. Em caso de empate a prorrogação é iniciada mas, se nada mudar, ai a disputa de pênaltis será realizada.

Leia também: Onde vai ser a final da Champions 2023?