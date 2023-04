Palmeiras estreia com derrota na Libertadores; veja os gols e resultado

Nesta quarta-feira (05), o Palmeiras estreou na Libertadores e perdeu para o Bolívar (BOL) por 3 a 1. Jaílson tomou o segundo amarelo ainda no primeiro tempo, foi expulso e dificultou ainda mais o lado alviverde em La Paz.

VEJA | Grupo do Palmeiras na Libertadores 2023

Resultado do jogo do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras perdeu para o Bolívar por 3 a 1. A partida foi disputada no estádio Hernando Siles, em La Paz. O palco do confronto fica a 3.637 metros acima do nível do mar.

Visando o jogo da volta contra o Água Santa no próximo domingo (09), Abel Ferreira optou por escalar um time reserva. Apenas Breno Lopes que iniciou a primeira partida da decisão estadual, começou entre os 11 na estreia pela Libertadores. Artur, recém-contratado foi titular. Já Richard Rios, outro reforço do Verdão começou no banco de reservas.

O Palmeiras entrou em campo com: Marcelo Lomba, Mayke, Naves, Luan(C), Vanderlan, Artur, Fabinho, Jaílson, Garcia, José Lopéz, Breno Lopes.

Já a escalação do Bolívar foi a seguinte: Carlos Lampe, Jesús Sagredo, Bentaberry, José Sagredo, Bejarano (C), Saucedo, Villamil, Roberto Fernández, Pato Rodríguez, Hervías, Ronnie Fernández.

Primeiro Tempo | Palmeiras x Bolívar na Libertadores

O Palmeiras encontrou muita dificuldade no começo da primeira etapa. Apenas aos 13 minutos ofereceu perigo ao gol de Carlos Lampe. José “Flaco” López finalizou de esquerda, sua perna boa e balançou as redes com um golaço. No chute, a bola ainda bateu na trave, mas morreu no fundo do gol. 1 a 0 Palmeiras. Foi o terceiro gol anotado do argentino em 21 partidas pelo Verdão.

Porém, o Bolívar estava bem, dominava a porcentagem da posse de bola. Aos 19 minutos, após um passe errado de Naves, o atual campeão boliviano aproveitou a oportunidade. Ronnie Fernández cruzou para Hervías que de cabeça deixou tudo igual. 1 a 1.

Após o gol, o técnico do Palestra recebeu cartão amarelo por reclamação. Depois do empate o jogo ficou mais equilibrado. Tanto o Palmeiras, quanto o Bolívar chegaram ao ataque.

Aos 33 minutos, José Sagredo recebeu cartão amarelo por falta em Flaco López. Aos 36, Jaílson recebeu cartão após derrubar Villamil. 1 minuto depois, Luan também fez falta e ficou amarelado.

Até que aos 43 minutos, Jaílson deu um carrinho para bloquear uma finalização do adversário. A bola bateu em seu braço. O juiz viu toque de mão e deu o segundo cartão para o volante, que foi expulso.

O que já estava ruim, ficou pior, já nos acréscimos, Bejarano recebeu sozinho na pequena área e só colocou pra dentro. 2 a 1 para o Bolívar.

Segundo Tempo | | Palmeiras x Bolívar na Libertadores

Na virada do intervalo, Abel Ferreira mexeu. Tirou Fabinho e colocou Richard Ríos, que estreou com a camisa do Palmeiras. Gabriel Menino também entrou, Gustavo Garcia deixou o gramado.

Logo aos 6 minutos da etapa final, José Sagredo fez falta em Richard Ríos. Sagredo recebeu mais um cartão amarelo e foi mais cedo para o chuveiro. Naquele momento, os dois times jogaram com 1 a menos.

Artur fez sua reestreia pelo Palmeiras e aos 11 minutos criou a melhor oportunidade do Palestra na etapa final. Bateu na entrada da área e fez Carlos Lampe trabalhar. O chute tinha endereço, mas o goleiro fez uma boa defesa e mandou para escanteio.

Aos 16, Mayke recebeu uma dura entrada de Bentaberry. O camisa 12 ficou caído no gramado, recebeu atendimento médico e foi substituído. Pedro Lima, entrou no lugar do lateral. O Bolívar aproveitou o gancho e também mexeu, Uzeda e Nicolás Ferreyra entraram.

Com 30 minutos, Justiniano entrou e deu mais fôlego para os bolivianos.

1 minuto depois o Verdão mexeu. O garoto Naves saiu e deu espaço para Ian, outra “cria da academia”. A última substituição do Palmeiras foi a saída de Breno Lopes para a entrada de Rafael Navarro. No mesmo momento o Bolívar queimou todas suas mexidas e colocou Gabriel Poveda.

A 2 minutos do fim do tempo regulamentar, Uzeda fechou o caixão verde. O meia recebeu sozinho, finalizou com força e fez o gol. 3 a 1 para o Bolívar.

Já nos acréscimos, Rafael Navarro recebeu um bom lançamento. O impedimento foi marcado, mas de cabeça o atacante quase marcou. A bola parou nas mãos do goleiro da equipe boliviana.

Qual é o próximo jogo do Palmeiras?

Após o tropeço no primeiro jogo da Libertadores na temporada, o Palmeiras já tem compromisso importante no fim de semana. No domingo, dia 09 de abril, recebe o Água Santa pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. O Palestra precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o troféu.

Palmeiras x Água Santa – Final do Campeonato Paulista de 2023 – Jogo de volta

Data: Domingo, 09 de abril.

Horário: 16h – Horário de Brasília

Local: Allianz Parque

