Quando vai ser o sorteio da Libertadores 2023: potes e datas

Com o fim da fase preliminar, estão definidos os potes para o sorteio da Libertadores 2023. Trinta e duas equipes vão disputar a fase de grupos na maior competição de futebol no continente, onde os grupos serão formados pela Conmebol em sorteio. Confira a data, os potes e como assistir ao sorteio da primeira fase.

Quando vai ser o sorteio da Libertadores 2023?

O sorteio da fase de grupos da Libertadores será na segunda-feira, 27 de março, às 21h (Horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Inicialmente, o sorteio estava marcado para o dia 22, mas a Conmebol decidiu transferir para o início da semana. O evento contará com a participação de Alejandro Domínguez, presidente da entidade, assim como a presença dos cartolas dos clubes na plateia.

Quatro potes serão disponibilizados e cada um com oito times.

A dinâmica serve para formar os oito grupos da primeira fase na Copa Libertadores da América. Trinta e dois times participam do sorteio, divididos em quatro potes de oito, de acordo com o Ranking da Conmebol.

Os nomes dos times são colocados dentro de bolinhas entre os quatro potes. O apresentador da noite vai sortear um nome em cada pote, formando assim os grupos.

A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos. A única exceção são os times que vem da fase preliminar, ou seja, o Cerro Porteño pode cair no mesmo grupo que o Olimpia porque o primeiro venceu o seu confronto na Pré-Libertadores.

O torcedor pode assistir o sorteio da fase de grupos da Libertadores no canal ESPN, na TV paga, e nas plataformas Star Plus e pelo canal do SBT no Youtube em qualquer lugar do Brasil.

Veja o calendário da Libertadores 2023

Potes com as equipes da Copa Libertadores da América

Trinta e duas equipes participam do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Elas foram divididas em quatro potes de oito cada, definidos através das posições de cada um no ranking da Conmebol.

Isso significa que os times com melhor desempenho estão no pote 1 e assim sucessivamente até o pote 4, contando também com os quatro classificados da fase preliminar.

POTE 1 | sorteio da Libertadores 2023

Flamengo (Campeão em 2022)

River Plate (Argentina)

Palmeiras

Boca Juniors (Argentina)

Nacional (Uruguai)

Athletico-PR

Independiente del Valle (Equador)

Olimpia (Paraguai)

POTE 2 | sorteio da Libertadores 2023

Libertad (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia)

Internacional

Corinthians

Fluminense

Racing (Argentina)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

Colo-Colo (Chile)

POTE 3 | sorteio da Libertadores 2023

Bolívar (Bolívia)

The Strongest (Bolívia)

Melgar (Peru)

Argentinos Juniors (Argentina)

Alianza Lima (Peru)

Metropolitanos (Venezuela)

Aucas (Equador)

Monagas (Venezuela)

POTE 4 | sorteio da Libertadores 2023

Liverpool (Uruguai)

Deportivo Pereira (Colômbia)

Ñublense (Chile)

Patronato (Argentina)

Atlético MG

Cerro Porteño (Paraguai)

Sporting Cristal (Peru)

Independiente Medellín (Colômbia)

