Quando será o próximo jogo do Corinthians e Flamengo na Libertadores

O clássico das nações nunca decepciona. Após a vitória do Flamengo por 2 a 0 na terça-feira, 02/08, o torcedor quer saber quando vai ser o próximo jogo do Corinthians e Flamengo nas quartas de final da Libertadores, com a data, local e horário já definidos. Quem vencer vai jogar a semifinal contra Talleres ou Vélez.

Onde assistir a Libertadores 2o22

O jogo do Corinthians e Flamengo na Libertadores será exibido no SBT e canal da Conmebol TV, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília na terça-feira, 9 de agosto.

Anote em sua agenda torcedor, porque a partida estará disponível na TV aberta. A emissora do SBT possui exclusividade e por isso é quem vai transmitir o clássico das nações na terça, disponível para todos os estados do país de graça. A narração é de Téo José, com comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos.

Outra opção é acompanhar no canal da Conmebol TV, disponível apenas entre as operadoras da Sky, Claro e Conmebol TV, por valor extra na mensalidade.

Online, o site do SBT (www.sbt.com.br) ou o aplicativo SBT Vídeos retransmitem a partida de graça.

Próximo jogo do Corinthians e Flamengo na Libertadores

O próximo jogo do Corinthians e Flamengo vai ser na terça-feira, 9 de agosto, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, jogando no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O embate é válido pelo jogo de volta nas quartas de final da Libertadores de 2022.

Com o primeiro resultado já definido, vitória do Flamengo por 2 a 0 com gols de Gabigol e Arrascaeta, a segunda partida vai definir quem avança na competição para pegar Talleres ou Vélez na semifinal, seguindo o próprio chaveamento do torneio.

O mando de campo na partida de volta é do Flamengo, já que a equipe faz a melhor campanha até aqui. Na fase de grupos garantiu a liderança com 16 pontos, tendo cinco vitórias e um empate. Depois, venceu o Tolima com oito gols marcados no agregado.

Já o Corinthians também vem muito bem na competição, especialmente depois de eliminar o Boca Juniors nos pênaltis pelas oitavas de final.

Tem gol fora de casa na Libertadores 2022?

Não tem gol fora de casa na Libertadores de 2022. As quartas de final são disputadas em jogos de ida e volta, onde as marcações possuem o mesmo valor tanto dentro como fora da sua casa.

O critério utilizado pela Conmebol é que em caso de igualdade na soma dos placares, o critério de desempate vai ser a disputa de pênaltis, 10 minutos após o fim do segundo tempo na partida de volta.

Leia também: Ainda tem ingresso Flamengo x Corinthians Libertadores de 2022?