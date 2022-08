Resultado Corinthians e Flamengo na Libertadores; veja gols

Corinthians e Flamengo disputaram as quartas de final da Libertadores no jogo de ida nesta terça-feira, 2 de agosto

No Resultado Corinthians e Flamengo, o vencedor foi o Rubro-Negro no clássico das torcidas! Em partida com muita rivalidade e bom futebol, a vitória foi 2 x 0, na noite desta terça-feira, 2 de agosto, na Neo Química Arena pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Confira os gols e como foi a disputa na competição.

Este foi o primeiro jogo nas quartas de final da Libertadores. A volta está marcada para

Resultado Corinthians e Flamengo hoje

Quando Corinthians e Flamengo se enfrentam, as torcidas dão show. Nesta terça-feira, em noite de Libertadores, não poderia ser diferente. Quem levou a melhor foi o Flamengo, que venceu o elenco paulista por 2 x 0, com gols de Arrascaeta e Gabigol jogando em casa, na Neo Química Arena.

O time garantiu a vantagem para o jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira, 9 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Sob o comando de Dorival Junior, o Flamengo foi para campo com: Santos; David Luiz, Filipe Luís, Rodinei, Léo Pereira; Everton Ribeiro, João Gomes, Thiago Maia; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Como foi o jogo do Resultado Corinthians e Flamengo na Libertadores?

Com a casa lotada, a torcida do Timão fez questão de marcar presença para apoiar o elenco. O primeiro tempo começou equilibrado. Mosquito, logo aos 3 minutos, assustou a defesa carioca mas acabou detido pelo goleiro Santos, enquanto Maycon um minuto depois novamente levou perigo ao grupo carioca.

O Flamengo respondeu com Pedro aos 16 minutos de partida, exigindo grande defesa de Cássio. O atacante do Rubro-Negro recebeu de Arrascaeta na área e, mesmo atrapalhado por Fagner, finalizou nas mãos do goleiro corintiano. No mesmo instante, o impedimento foi marcado.

Na metade da primeira etapa, o time carioca conseguiu impor ritmo no jogo, com mais posse de bola e controlando o adversário, fazendo amadurecer a ideia do gol. Yuri Alberto também respondeu à altura aos 25 minutos, mas mandou a bola longe.

Aos 32 minutos, Arrascaeta foi rápido na arrancada e levou perigo para a defesa anfitriã. Cássio, no entanto, apareceu para a defesa. Aos 36, o gol aconteceu com mais uma vez Arrascaeta. O uruguaio aproveitou o erro de Cantillo que, no meio do campo, acertou em cheio as redes do Corinthians.

No lance, a bola bateu no braço de João Gomes, o que causou muita gritaria por parte da torcida do Corinthians. Mesmo assim, o árbitro validou o gol. Até os acréscimos, nenhuma nova jogada entre os dois lados, até as equipes seguirem ao vestiário.

Confira o gol de Arrascaeta no vídeo a seguir.

O segundo tempo foi diferente. O Corinthians voltou com todo o gás necessário para atacar o adversário, com Roger Guedes e Giuliano deixando o banco.

No entanto, o trabalho não foi suficiente já que o Flamengo conseguiu ampliar o resultado. Gabigol encheu as redes de Cássio em bela chapada. Neste momento, a torcida do Mengo na Neo Química Arena soltou a garganta.

Que jogadaça do Rodinei e QUE TAPA do Gabi. Mengão abre 2 a 0 em plena Neo Química Arena #LibertadoresNoSBT pic.twitter.com/EUqMdGwv9A — SBT Sports (@sbt_sports) August 3, 2022

O Corinthians tentou responder aos 7 minutos com Roger Guedes, mas sem sucesso. O Fla tomou conta da segunda etapa e ditou o ritmo do duelo, buscando o terceiro gol em todos os momentos. David Luiz levou perigo aos 16 minutos na esquerda do gol, com defesa de Cássio.

O Timão só melhorou o seu lado ofensivo a partir da metade da etapa, mas com a defesa se complicando cada vez mais. O Flamengo não parou no segundo gol, queria o terceiro e fez questão de deitar e rolar em campo. Para tentar animar a torcida da casa, Du Queiroz assustou Santos, mas a bola foi por cima do gol.

Vidal, nova contratação do Fla, chegou bem aos 33 minutos com Bruno Mendez impedindo o chileno. A partida seguiu para os acréscimos com o Flamengo dominando em todos os aspectos, sem cansar de procurar mais um gol dentro da casa do rival.

Aos 48 minutos, o Flamengo ainda teve a última chance de ampliar o resultado Corinthians e Flamengo com Victor Hugo. Cássio, entretanto, defendeu.

Com o apito, o resultado Corinthians e Flamengo na Libertadores hoje foi de 2 x 0 para o Fla.

Chaveamento da Libertadores 2022

Oito equipes disputam as quartas de final da Libertadores. Entre elas, cinco são brasileiras e três argentinas, com a real possibilidade da final ser entre hermanos, dois brasileiros ou então um brasileiro e um argentino, tornando a disputa pelo título ainda mais emocionante.

O chaveamento completo da Libertadores foi definido pela Conmebol, onde todas as equipes já conhecem o caminho que tem de percorrer até alcançarem a grande decisão pelo título. De um lado, o Flamengo ou Corinthians podem encontrar o Talleres ou Vélez, enquanto o Athletico não terá vida fácil se vencer o Estudiantes, podendo jogar contra Atlético Mineiro ou Palmeiras, o atual campeão.

A seguir, além de saber o resultado Corinthians e Flamengo, confira o chaveamento da Libertadores 2022 completo.

Athletico PR x Estudiantes

Atlético MG x Palmeiras

Corinthians x Flamengo

Vélez e x Talleres

Quando é o jogo de volta entre Flamengo e Corinthians?

O jogo de volta entre Flamengo e Corinthians nas quartas de final da Libertadores está marcado para a próxima terça-feira, 9 de agosto, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com os ingressos já esgotados, a partida vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília.

Com o primeiro resultado já definido, a segunda rodada no embate vai definir quem avança e consequentemente pega Talleres ou Vélez na semifinal, de acordo com o chaveamento.

Anote em sua agenda torcedor, porque é o canal do SBT quem vai transmitir o clássico das nações na terça-feira, disponível para todos os estados do país de graça. A narração é por conta de Téo José, com comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos na arbitragem.

Se preferir, pode acompanhar pelo canal da Conmebol TV, disponível apenas entre as operadoras da Sky, Claro e Conmebol TV, por valor extra na mensalidade.

