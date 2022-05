Equipe verde já está classificada para as oitavas e, por isso, apenas cumpre tabela diante do Deportivo Táchira

Que canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje (24/05)

Enfrentando o Deportivo Táchira nesta terça-feira, 24 de maio, o Palmeiras somente cumpre tabela em partida válida pela última rodada do grupo A na Libertadores, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. Para não perder nenhum lance, saiba em que canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje.

O Palmeiras já está classificado em primeiro lugar, enquanto o Deportivo Táchira busca a vitória para garantir a segunda vaga do grupo.

Que canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje?

Procurando que canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje? Para assistir o super jogo da última rodada da Libertadores hoje, o torcedor deve sintonizar os canais do SBT e Conmebol TV, assim como o site do SBT.

Canal da TV aberta, o SBT exibe a partida desta terça-feira apenas para o estado de São Paulo e as cidades paranaenses de Ponta Grossa, Maringá, Curitiba e Londrina com narração de Téo José e Mauro Beting.

Se preferir, pode acompanhar de graça através do site do SBT (www.sbt.com.br). Basta procurar a aba do “Ao Vivo” e curtir pelo celular, computador, tablet ou até na smart TV.

Pela TV paga, o canal da Conmebol TV é a opção aos torcedores. Entretanto, a emissora só está disponível na Sky, Claro e DirecTV GO.

Informações do jogo do Palmeiras hoje ao vivo:

Data: 24/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Kevin Ortega (Peru)

Onde assistir: Sbt, Site do SBT e Conmebol TV

Palmeiras e Deportivo Táchira na Libertadores

Já classificado para as oitavas, o Palmeiras entra em campo nesta terça-feira com o objetivo único e exclusivo de manter o 100% de aproveitamento na temporada da Libertadores. O elenco verde venceu os cinco jogos que disputou até aqui e, por isso, pode garantir a melhor campanha para ter a vantagem no mata-mata.

Do outro lado, o Deportivo Táchira deve suar a camisa em campo para continuar vivo na briga pela classificação em segundo lugar no grupo A. Em segundo lugar com 7 pontos, a equipe tem que vencer, já que empatar aí pode perder no saldo de gols para o Emelec.

Escalação do jogo do Palmeiras hoje: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez, Jorge; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Dudu, Rafael Navarro e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Escalação do Deportivo Táchira hoje: Valdés; Camacho, Jean Fran Gutiérrez, Marruto, Benítez; Chacón, Cova, Flores, Hernández; Uribe e Farías. Técnico: Alex Pallarés

Último jogo Palmeiras x Deportivo Táchira

Pela Libertadores, a última partida que as equipes de Palmeiras e Deportivo Táchira disputaram entre si aconteceu em 6 de abril de 2022, pela temporada atual no grupo A.

Por 4 x 0, a equipe do Palmeiras levou a melhor com gols de Eduardo Pereira, Raphael Veiga e Rafael Navarro.

Saiba como foi o último jogo entre as equipes a partir do vídeo abaixo.