Olimpia e Flamengo disputam as oitavas de final da competição

Que horas é o jogo do Flamengo hoje na Libertadores – 10/08

Hoje tem jogo do Flamengo na Libertadores contra o Olimpia, válido pela partida de volta nas oitavas de final, nesta quinta-feira, 10 de agosto, no Estádio Defensores del Chaco, com capacidade para 42 mil torcedores. A transmissão começa às 21h, horário de Brasília, ao vivo.

Onde assistir jogo do Flamengo hoje contra o Olimpia?

A partida entre Olimpia e Flamengo na Libertadores tem transmissão na ESPN e Star Plus às 21h para todo o país com narração de Paulo Andrade e comentários de Zinho, Gian Oddi e Carlos Simon ao vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo nesta quinta-feira.

O vencedor do duelo vai enfrentar o Fluminense nas quartas de final.

O Olimpia vem de goleada por 5-3 contra o Guaraní no fim de semana, pelo Campeonato Paraguaio. Com todo o gás necessário para entrar em campo, o elenco precisa de pelo menos dois gols para se classificar para as quartas de final da Libertadores. O treinador Francisco Arce vai escalar hoje Espínola; Alejandro, Romaña, Gamarra, Zabala; Ortiz, Fernando Cardozo, Marcos Gómez, Iván Torres; Hugo Fernández e Walter González.

O Flamengo entra em campo nesta quinta depois da dolorosa derrota para o Cuiabá, com o time misto, pelo Brasileirão no fim de semana. Mesmo com a vantagem, o treinador Sampaoli deve utilizar todos os titulares para buscar a classificação, entrando em campo com Matheus Cunha; Filipe Luís, Leo Pereira, Fabricio Bruno, Wesley; Allan, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascata, Bruno Henrique e Gabigol.

O que o Flamengo precisa para se classificar na Libertadores?

O empate ou a vitória classificam o Flamengo para as quartas de final da Libertadores. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe carioca tem vida fácil nesta quinta-feira contra o Olimpia, fora de casa, e por isso o empate em zero a zero basta.

O Olimpia, por outro lado, terá que marcar dois gols ou mais se quiser a garantia de jogar a próxima fase. Se vencer por um gol, aí as cobranças de pênalti é que vão definir quem segue na competição, caso contrário, é o Rubro-Negro quem passa de fase.

O histórico entre o Fla e o Olimpia traz 17 partidas, com oito triunfos aos brasileiros, cinco empates e quatro triunfos aos paraguaios, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

Vitória do Flamengo = Flamengo classificado

Empate = Flamengo classificado

Vitória do Olimpia por um gol = Pênaltis

Vitória do Olimpia por dois gols ou mais =Olimpia classificado

