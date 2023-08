Quando é o sorteio das quartas de final Libertadores 2023?

Entre terça e quinta-feira, 08 e 10 de agosto, o público vai conhecer os oito classificados para as quartas de final da Libertadores da América, onde seis brasileiros brigam para se manterem vivos na disputa. Saiba como funciona a etapa, se vai ter sorteio e o chaveamento do torneio.

Por que não tem sorteio das quartas de final da Libertadores?

Não tem sorteio para as quartas de final da Libertadores porque a Conmebol já definiu em julho os confrontos e o chaveamento até a decisão. A medida de tornar o sorteio das oitavas de final responsável por definir a tabela para a fase eliminatória tem como função facilitar o campeonato e evitar novas datas que prolonguem a edição.

Em 05 de julho em Luque, no Paraguai, a Conmebol definiu os jogos das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana e também o chaveamento de cada uma. Cada lado da chave conta com oito clubes onde se enfrentam nas oitavas, quartas de final, semifinal e a final entre agosto, setembro, outubro e novembro.

O sorteio das oitavas de final dividiu os 16 elencos em dois potes: o primeiro pote trouxe os líderes dos grupos, enquanto os segundos colocados foram para o segundo pote. O apresentador sorteou uma bolinha do primeiro grupo e, depois, do outro grupo, formando assim os embates do mata-mata. Diferente da fase de grupos nenhuma regra foi aplicada, tornando possível os clássicos entre participantes do mesmo país ou até mesmo de integrantes do mesmo grupo.

Quais são os confrontos?

Fluminense, Bolívar, Internacional, Boca Juniors, Deportivo Pereira e Palmeiras avançaram até as quartas de final da Libertadores enquanto o Athletico perdeu para o Bolívar nos pênaltis, na terça-feira, e por isso volta mais cedo para o Paraná. Com o chaveamento definido cada um dos clubes conhece o caminho que terá de trilhar para levantar a taça.

Os confrontos de volta nas oitavas de final serão disputados entre terça, quarta e quinta-feira, 08, 09 e 10 de agosto, a noite. O Flamengo, atual campeão, vai jogar contra o Olimpia na quinta enquanto o Atlético Nacional disputará contra o Racing.

Assim como as etapas anteriores, as quartas de final acontecem também em ida e volta, com a vantagem de decidir em casa para o responsável pela melhor campanha entre os dois.

QUARTAS DE FINAL (22, 23 e 24 de agosto ida / 29, 30 e 31 de agosto volta):

Atlético Nacional ou Racing x Boca Juniors

Deportivo Pereira x Palmeiras

Bolívar x Internacional

Fluminense x Olimpia ou Flamengo

Calendário da Libertadores 2023

A bola rola entre as etapas decisivas da Libertadores em agosto, setembro, outubro e novembro, quando o torcedor acompanhará a grande final no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para evitar complicações no decorrer da temporada, a Conmebol define o calendário antes mesmo do torneio começar.

Realizado desde 1960, o campeonato de futebol sul-americano reúne 32 elencos do continente começando nas etapas preliminares, depois a fase de grupos e aí os confrontos eliminatórios. O Flamengo é o atual campeão, o Boca Juniors busca o sétimo troféu da sua história e o Fluminense quer o primeiro troféu.

Confira o calendário completo da Libertadores em 2023 a seguir.

Quartas de final da Libertadores:

21 a 30 de agosto

Semifinal da Libertadors:

26 setembro a 04 de outubro

Final:

04 de novembro no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

