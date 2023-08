Quem o Palmeiras pega nas quartas de final da Libertadores 2023?

O Palmeiras confirmou a sua participação nas quartas de final da Libertadores ao vencer o Atlético Mineiro por 1 x 0 no placar agregado nesta quarta-feira, 09 de agosto, no Allianz Parque. Sob o comando de Abel Ferreira, saiba quem o alviverde pega na próxima fase, ainda em agosto.

Oito times disputarão as quartas de final do torneio da Conmebol com a premiação de R$ 8,9 milhões. Se alcançarem a semifinal vão ganhar R$ 12,1 milhões e o campeão fica com R$ 94,5 milhões na cotação de agosto.

Palmeiras pega quem nas quartas de final da Libertadores?

Quem o Palmeiras vai pegar nas quartas de final da Libertadores vai ser o Deportivo Pereira. O time colombiano derrotou o Independiente del Valle e agora é o rival do alviverde.

Esta vai ser a primeira vez que eles se enfrentam já que o elenco colombiano estreou na Conmebol Libertadores este ano depois de muitas tentativas para disputar o torneio de futebol.

O Verdão teve uma longa jornada até aqui. No grupo C, o tricampeão estreou com derrota por 3-1 contra o Bolívar mas conseguiu reverter a situação nas rodadas seguintes, fechando em primeiro lugar com cinco vitórias e uma derrota em 15 pontos.

Nas oitavas venceu o Atlético Mineiro por 1-0 na primeira partida, no Mineirão, e na volta garantiu o triunfo com o empate em 0-0 no Allianz Parque.

Dá para assistir o Palmeiras no mata-mata da Libertadores através da Globo (TV aberta), ESPN (TV paga), Star Plus (streaming) e Paramount Plus (streaming).

Palmeiras x Deportivo Pereira:

Jogo de ida: 22, 23 ou 24 de agosto em Allianz Parque ou Estádio Hernán Ramírez Villegas, na Colômbia.

Jogo de volta: 29, 30 e 31 de agosto em Allianz Parque ou Estádio Hernán Ramírez Villegas, na Colômbia.

Data das quartas de final da Libertadores

As partidas das quartas de final serão disputadas nas últimas semanas de agosto em ida e volta, onde cada equipe terá a oportunidade de jogar em casa pelo menos uma vez, com a melhor campanha entre os dois decidindo em casa.

Segunda fase, oitavas de final, quartas de final e semifinal são realizadas em duas rodadas, com exceção da final que é disputada em partida única desde 2018 por escolha da Conmebol.

Na temporada passada o Flamengo derrotou o Athletico Paranaense por 1 a 0.

QUARTAS DE FINAL:

Jogos de ida: 22, 23 e 24 de agosto

Jogos de volta: 29, 30 e 31 de agosto

SEMIFINAL:

Jogos de ida: 27 e 28 de setembro

Jogos de volta: 04 e 05 de outubro

FINAL:

28 de outubro em Montevidéu, no Uruguai

