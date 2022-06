Que horas é o jogo do Fortaleza hoje na Libertadores (30/06)

Para ficar ligado no seu time do coração, saiba que horas é o jogo do Fortaleza hoje. O Leão vai enfrentar o Estudiantes nesta quinta-feira, 30 de junho, pelas oitavas de final da Libertadores a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, descubra onde assistir o jogo de hoje.

Não tem gol fora de casa na Libertadores. Em caso de empate na soma de gols entre as duas partidas, aí a disputa de pênaltis será realizada.

Que horas é o jogo do Fortaleza hoje?

O jogo do Fortaleza hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília. Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é quem transmite a partida da Libertadores nesta quarta-feira, além do Star +, serviço de streaming. A narração vai ser de João Guilherme.

Já o Facebook Watch da Libertadores também é grande responsável por exibir as emoções do torneio de graça para os torcedores. Basta procurar o canal da Conmebol Libertadores e assistir.

Data: 30/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Arbitragem: Andrés Matonte / VAR: Nicolás Gallo

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook

Onde assistir jogo do Fortaleza hoje online?

O canal do Facebook disponibiliza de graça o jogo do Fortaleza hoje.

Tudo o que o torcedor precisa fazer é entrar no site do Facebook com o seu e-mail de login, a senha do usuário e então acessar o canal da Conmebol Libertadores no portal. Daí, encontrar a página oficial da competição e então curtir todos os melhores momentos.

Se preferir, o torcedor também pode assistir pelo Star +, serviço de streaming, mas disponível somente para usuários que são assinantes da plataforma.

Ambos os serviços estão disponíveis pelo celular, tablet, computador e smart TV.

Escalação do jogo do Fortaleza hoje

Escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Titi, Marcelo Benevenuto, Ceballos; Felipe, Ronald, Juninho Capixaba, Yago Pikachu; Romarinho, Lucas Lima e Moises.

Escalação do Estudiantes: Portau; Bardas, Nunez, Valdez, Bautista Kociubinski; Piñero, Lattanzio, Morel, Toledo; Orosco e Marinelli.

O Fortaleza se garantiu na segunda posição da fase de grupos pela Libertadores e, por isso, vai jogar a primeira partida das oitavas de final da em casa. Porém, terá de abrir o placar se quiser ganhar a vantagem para o jogo de volta do confronto, sem contar com o gol fora de casa como critério de desempate.

No Brasileirão, o time de Juan Pablo Vojvoda não convence e ocupa a zona de rebaixamento.

Já o Estudiantes é um dos favoritos ao título na temporada da Libertadores. Líder do grupo com 13 pontos, o time argentino contabiliza quatro vitórias, um empate e uma derrota até o momento na competição sul-americana. Se vencer o jogo de hoje garante a vantagem para definir em casa a vaga até as quartas de final. Por isso, terá de contar com a sorte e o melhor do seu futebol.

+ Saiba quando vai começar as quartas de final da Libertadores