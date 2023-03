Que horas é o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023

A Conmebol define na noite de segunda-feira (27) todos os grupos da Copa Libertadores da América na temporada. O evento será em Luque, no Paraguai, com início às 21h (horário de Brasília). Trinta e duas equipes vão participar do sorteio. Como funciona e onde vai passar o sorteio da Libertadores o leitor confere abaixo.

Onde assistir o sorteio da fase de grupos da Libertadores?

O sorteio da fase de grupos da Libertadores hoje terá transmissão nos canais SporTV e ESPN, além das plataformas GloboPlay e Star Plus ao vivo.

Torcedores de todos os lugares do Brasil poderão acompanhar o evento na noite desta segunda. Os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, enquanto as plataformas de streaming são acessadas por assinantes no site ou aplicativos de dispositivos móveis.

Não tem transmissão gratuita do sorteio. Existem quatro opções diferentes, mas todas requerem assinatura seja pela televisão em operadoras ou na internet.

Como funciona o sorteio da fase de grupos?

Os nomes dos 32 clubes são colocados dentro de bolinhas em quatro potes diferentes, onde as posições de cada elenco no Ranking da Conmebol determina para onde vão. Consequentemente os melhores colocados no ranking entram no pote 1 e assim sucessivamente.

O apresentador sorteia uma bolinha em cada pote até se formarem os oito grupos. A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar, com exceção para os clubes que vem da fase preliminar, por exemplo, o Cerro Porteño pode cair no mesmo grupo que o Olimpia porque o primeiro venceu a Pré-Libertadores.

Confira todos os potes do sorteio.

POTE 1

Flamengo (Campeão em 2022)

River Plate (Argentina)

Palmeiras

Boca Juniors (Argentina)

Nacional (Uruguai)

Athletico-PR

Independiente del Valle (Equador)

Olimpia (Paraguai)

POTE 2

Libertad (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia)

Internacional

Corinthians

Fluminense

Racing (Argentina)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

Colo-Colo (Chile)

POTE 3

Bolívar (Bolívia)

The Strongest (Bolívia)

Melgar (Peru)

Argentinos Juniors (Argentina)

Alianza Lima (Peru)

Metropolitanos (Venezuela)

Aucas (Equador)

Monagas (Venezuela)

POTE 4 | sorteio da Libertadores 2023

Liverpool (Uruguai)

Deportivo Pereira (Colômbia)

Ñublense (Chile)

Patronato (Argentina)

Atlético MG

Cerro Porteño (Paraguai)

Sporting Cristal (Peru)

Independiente Medellín (Colômbia)

Final da Libertadores 2023 será no Rio de Janeiro

Quando vai começar a fase de grupos?

Os jogos da fase de grupos vão começar em 4 de abril, com a primeira rodada, seguindo até 28 de junho com seis rodadas em pontos corridos.

São oito grupos com quatro equipes em cada. Integrantes do mesmo grupo se enfrentam em dois turnos, onde os melhores de cada chave avançam para as oitavas. A partir daí, a Conmebol realiza um novo sorteio para definir os confrontos das oitavas e o chaveamento.

Confira as principais datas da fase de grupos.

Jogos da fase de grupos:

4 de abril até 28 de junho

Sorteio das oitavas e chaveamento:

5 de julho

Oitavas de final:

19 a 26 de julho

Quartas de final:

23 a 30 de agosto

Semifinais:

27 de setembro a 4 de outubro

Final da Libertadores 2023:

11 de novembro

Leia também: Onde vai ser o primeiro jogo da final do Paulistão 2023?