Que horas vai passar o jogo do Palmeiras hoje? Onde vai passar? (6/9)

Valendo a classificação para a grande final da Libertadores, Palmeiras e Athletico PR se enfrentam no Allianz Parque, na capital paulista, nesta terça-feira, 6 de setembro. Mas que horas vai passar o jogo do Palmeiras hoje? A partida tem início às 21h30 (horário de Brasília), válida pela partida de volta na semifinal.

Confira todos os detalhes e saiba onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje.

Que horas vai passar o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo do Palmeiras hoje começa às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília, diretamente do Allianz Parque, na cidade de São Paulo, capital paulista.

Para o torcedor que mora nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, fique esperto porque a partida é transmitida no horário de Brasília, ou seja, a partida deverá começar mais cedo em seu estado pelas diferenças.

O Allianz Parque é a casa do Verdão. O espaço tem capacidade para receber até 45 mil torcedores, e nesta terça-feira as arquibancadas promete estar cheias para ambos os times. O Furacão tem menos espaço na arena, mas ainda deve trazer os torcedores para a partida no clima de final.

Do outro lado, a Mancha Verde deve estar em peso no Allianz.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo do Palmeiras e Athletico PR hoje vai passar no SBT e Conmebol TV, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), além da transmissão no site do SBT de graça em todo o país.

Pela TV aberta em todo o Brasil, a partida do Palmeiras na semifinal hoje terá transmissão do SBT, tanto no canal principal como em afiliadas. Téo José narra a partida, enquanto Mauro Betting, Edmilson e Nadine Basttos comentam os lances do embate.

Para o torcedor que prefere curtir na TV fechada, o canal da Conmebol TV é a opção. No entanto, a plataforma de canais só está disponível na Claro/NET, Sky e Directv GO, por valor extra na mensalidade entre R$ 29,90 ou R$ 39,90.

Também existe a opção de acompanhar a partida desta terça-feira pelo celular e o melhor: de graça! Basta acessar o site www.sbt.com.br, tanto pelo navegador do celular ou computador, clicar em “ao vivo” e, assim que o player do SBT aparecer na tela, clicar no botão vermelho.

Não é preciso se cadastrar em login ou pagar nada para assistir a retransmissão do canal SBT.

Escalação do jogo do Palmeiras para hoje

Com Gustavo Scarpa de volta, o técnico Abel Ferreira deve aproveitar a equipe completa na partida desta terça-feira, na Libertadores. Continua fora Jailson, enquanto Danilo continua suspenso.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Murilo, Piquerez, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Scarpa.

Felipão não vai comandar a equipe porque foi expulso na partida passada, assim como Hugo Moura, que não pode jogar. Enquanto isso, Cirino, Julimar e Reinaldo também estão lesionados.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Khellven, Abner; Erick, Alex Santana, Fernandinho; Canobbi, Vitinho e Vitor Roque.

