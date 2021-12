Oito equipes, sendo quatro brasileiras, estão no primeiro pote para ser cabeças de chave da competição no ano que vem

Após uma temporada fantástica que resultou no tricampeonato do Palmeiras, torcedores já contam os dias para o início da Libertadores no ano que vem. Com a definição da fase preliminar, o próximo passo será o sorteio da fase de grupos, onde descobrimos quem são os cabeças de chave da Libertadores 2022 e quais os possíveis encontros.

Quem serão os cabeças de chave da Libertadores em 2022?

Em 2022, oito times são cabeças de chave, sendo eles Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional do Uruguai, Peñarol, Atlético-MG e Athletico-PR.

Todos os quatro potes já foram estabelecidos para o sorteio da fase de grupos, marcado para 23 de março. Eles são definidos através do ranking de clubes da Conmebol, compartilhado pela entidade no final do ano para determinar a escolha dos times.

Inicialmente, o Cerro Porteño é quem deveria estar no pote 1. Entretanto, a mudança no regulamento da Libertadores pela própria Conmebol prevê que o campeão da Sul-Americana passa a ser cabeça de chave caso esteja entre os melhores no ranking, o que é o caso do Athletico, em 12º.

Equipes do mesmo país e também do mesmo pote não podem se enfrentar na fase de grupos, apenas se chegarem da fase preliminar. Confira então todos os potes para a Libertadores de 2022:

POTE 1

Palmeiras

River Plate

Boca Juniors

Flamengo

Nacional (Uruguai)

Peñarol

Atlético-MG

Athletico-PR

POTE 2

Cerro Porteño

Libertad (Paraguai)

Independiente del Valle

Universidad Católica

Emelec (Equador)

Corinthians

Colo-Colo

Vélez

POTE 3

Sporting Cristal

Millonarios/Deportivo Cali (Colômbia)

RB Bragantino

Deportivo Táchira (Venezueal)

Alianza Lima

Colón

Tolima

Caracas

POTE 4

Always Ready

Talleres

Independiente Petrolero (Bolívia)

Fortaleza

1 Classificado da fase preliminar

2 Classificado da fase preliminar

3 Classificado da fase preliminar

4 Classificado da fase preliminar

Quando começa a Libertadores em 2022?

Por conta da Copa do Mundo no Catar, o calendário da Libertadores sofreu pequenas alterações. A fase preliminar vai começar em 9 de fevereiro, com a primeira rodada mostrando três confrontos, sem brasileiros. Na segunda, entretanto, Fluminense e América-MG vão jogar em busca de uma vaga nos grupos em 23 de fevereiro e 2 de março.

A fase de grupos, por fim, só vai começar em 6 de abril, seguindo até 25 de maio em seis rodadas. Por fim, o mata-mata tem início em 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta) com as oitavas, depois as quartas em 3 de agosto e 10 de agosto e então as semifinais por 31 de agosto e 7 de setembro.

Leia também:

Onde vai ser a final da Libertadores 2022?