Quem vai transmitir o jogo do Athletico PR hoje na Libertadores - 08/08

Hoje tem jogo do Athletico PR na Libertadores contra o Bolívar, válido pelo confronto de volta nas oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira, 08 de agosto. A bola rola às 21h, horário de Brasília, na Arena da Baixada, com transmissão ao vivo para todo o país.

Gol fora de casa não é critério de desempate na Libertadores, em caso de empate na soma dos dois placares as cobranças de pênalti determinarão o vencedor.

Onde vai passar o jogo do Athletico PR hoje ao vivo

O Athletico PR joga contra o Bolívar hoje, 08, nas oitavas de final da Libertadores às 21h, com transmissão da ESPN 2 e Star Plus ao vivo para todo o país.

O Furacão chega para este jogo com um empate contra o Santos no fim de semana, no Brasileirão, na Vila Belmiro, 1-1. Para virar o jogo em seu favor nesta terça-feira, a escalação do treinador Wesley Oliveira terá Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Esquivel; Erick, Fernandinho, Vidal; Thiago Andrade, Canobbio e Vitor Roque.

O Bolívar vem de goleada de 6-a 1 em cima do Blooming no fim de semana, no Campeonato Boliviano, por isso mantém a sua confiança no alto para enfrentar o Athletico. O time venceu o primeiro jogo das oitavas e agora só precisa do empate. O time entrará em campo com Lampe; Bentaberry, Ferreyra, José Sagredo, Bejarano; Villamil, Saucedo, Chaáve, Uzeda; Pato Rodríguez e Ronnie Fernández.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba, no Paraná

Onde assistir: ESPN 2 e Star Plus

Confira a premiação da Libertadores 2023 do 1º e 2º lugar

O que o Furacão precisa para se classificar na Libertadores?

Para conquistar a vaga nas quartas de final o Athletico Paranaense terá que vencer o Bolívar com três gols ou mais de diferença, caso contrário está eliminado. Se a diferença entre o Furacão e o clube rival ficar entre dois gols, aí as cobranças de pênalti vão definir quem segue para a próxima fase da Libertadores, segundo o regulamento.

O Bolívar venceu por 3 x 1 a partida de ida, no Estádio Hernando Siles, com gols de Ronnie Fernández e Diego Bejarano, portanto o empate ou a vitória por qualquer resultado bastam para avançar até a próxima rodada.

O vencedor entre Furacão e Bolívar vai jogar contra o River Plate ou Internacional nas quartas de final.

Vitória do Bolívar = Bolívar classificado

Empate = Bolívar classificado

Vitória do Furacão por 2 x 0 = Pênaltis

Vitória do Furacão com três gols ou mais = Furacão classificado

