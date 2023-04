Assistir online no SBT o jogo do Real Madrid x Chelsea - 18/4

Assistir online no SBT o jogo do Real Madrid x Chelsea – 18/4

Nesta terça-feira, 18 de abril, Real Madrid e Chelsea se reencontram para a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo do Real Madrid vai ser no Stamford Bridge, às 16h. Quem vai ficar com a vaga na semifinal?

Na temporada passada, o clube espanhol desbancou o inglês justamente nas quartas. Na grande final, venceu o Liverpool para conquistar o 14º troféu e se isolar na lista de maiores campeões

Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão no SBT e TNT ao vivo às 16h, horário de Brasília, nesta terça-feira em todos os estados do Brasil.

O SBT vai exibir na TV aberta a partida entre Chelsea e Real Madrid nas quartas da Champions. Luiz Alano narra a partida ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos.

Para quem já está acostumado a ver tudo no canal pago é só ligar na TNT, disponível entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir a emissora.

Como assistir Real Madrid online no SBT?

Para quem quer curtir o jogo do Real Madrid hoje na internet existem três opções: o site do SBT, o aplicativo SBT Vídeos e o HBO Max.

Entre as opções, duas são 100% gratuitas. O site do SBT (www.sbt.com.br) disponibiliza a programação da emissora ao vivo e de graça. É só acessar o portal, clicar em "AO VIVO", escrito em vermelho e branco, e dar play no vídeo que aparece no meio da tela.

Já o SBT Vídeos é o aplicativo oficial da emissora. Baixe no celular ou no tablet, encontre a transmissão ao vivo do SBT e assista o canal com apenas um toque.

O HBO Max é a terceira e última opção para acompanhar o duelo Chelsea e Real Madrid. Por R$ 34,90 por mês, o torcedor tem acesso à programação de filmes, séries e esportes ao vivo na plataforma.

O que acontece em caso de empate?

Em caso de empate na soma dos placares das quartas de final entre Real Madrid e Chelsea na Champions, a prorrogação terá início após o segundo tempo da partida. A prorrogação consiste em dois tempos de 15 minutos, tendo um intervalo de cinco minutos ao fim de cada tempo.

Se a igualdade persistir após o tempo extra, aí a disputa de pênaltis é que vai definir quem segue para a próxima fase da competição.

Também é importante ressaltar que gol fora de casa não é critério de desempate da UEFA. O item foi retirado do regulamento da Liga dos Campeões para dar mais equilíbrio aos confrontos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Champions League (@championsleague)

Escalações de Chelsea x Real Madrid

Chelsea: Arrizabalaga; Fofana, Thiago Silva, Chalobah; James, Kanté, Fernández, Cucurella; Mudryk, Havertz e Sterling.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Modrić, Kroos; Valverde; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior.

Para o técnico Frank Lampard, Chilwell está suspenso, enquanto Broja, Chukwuemeka e Koulibaly estão lesionados e fora do plantel. Já Carlo Ancelotti, comandante dos espanhóis, continua sem Mendy.

Adversário na semifinal

O vencedor entre Chelsea e Real Madrid vai jogar contra o Manchester City ou o Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões. O chaveamento até a final foi organizado pela UEFA através de sorteio em março deste ano, assim como o mando de campo.

A semifinal também é disputada em duas partidas. Cada um dos encontros estão marcados para 9 e 10 de maio os jogos de ida, e 16 e 17 de maio os jogos de volta.

Do outro lado da chave, o Manchester City venceu o Bayern de Munique no primeiro confronto por 3 a 0, na Inglaterra. O segundo jogo será na quarta, 19 de abril.

Leia também: Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?