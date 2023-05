Onde vai passar jogo do Chelsea x Nottingham Forest ao vivo - 13/05

Sob o comando do técnico Frank Lampard, o Chelsea recebe o Nottingham Forest neste sábado, 13 de maio, no Stamford Bridge, em Londres. Válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o jogo do Chelsea hoje começa às 11h, horário de Brasília.

Em 11ª colocação com 42 pontos, o Chelsea não briga por vaga na zona de classificação. O Nottingham, por outro lado, briga para não cair na zona de rebaixamento. O time é o 16º colocado com 33 pontos.

Quem vai transmitir jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Chelsea hoje terá transmissão no Star Plus, serviço de streaming por assinatura, ao vivo para todos os estados do Brasil. Nenhuma emissora vai exibir o duelo neste sábado.

Os canais ESPN não vão transmitir a partida do Chelsea e Nottingham Forest. Por isso, o streaming é o único que vai passar o combate do Campeonato Inglês.

Dá para assistir no computador (www.starplus.com) ou no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge

Onde assistir jogo do Chelsea hoje: Star +

Desempenho de Frank Lampard como técnico

Ídolo da torcida, Frank Lampard assumiu o comando do Chelsea em 08 de abril, no duelo contra o Wolves pelo Campeonato Inglês. Na estreia, os Lobos ganharam por 1 a 0 dentro de casa.

Desde então, são sete jogos no comando do clube azul com seis derrotas e apenas uma vitória, contra o Bournemouth fora de casa, pela 35ª rodada da competição.

De acordo com os jornais da Inglaterra, Pochettino é quem deve assumir o comando do Chelsea nos próximos dias.

Escalações de Chelsea x Nottingham Forest

Além do desempenho ruim dentro de campo, o técnico Frank Lampard tem que se preocupar também com os desfalques. A extensa lista traz o nome de Reece James, Mount, Broja, Cucurella, Koulibaly, Bettinelli e Chilwell.

Do lado do Nottingham, os jogadores indisponíveis também são muitos. Williams, Biancone, Chris Wood, Richards, Henderson, McKenna e Colback continuam em recuperação.

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Thiago Silva, Badiashile, Chalobah; Enzo Fernández, Gallagher, Kanté; Mudryk, João Félix e Madueke.

Nottingham Forest: Navas; Aurier, Felipe, Niakhaté, Renan Lodi; Yates, Mangala, Danilo; Johson, Awoniyi e Gibbs-White.

Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Thiago Silva vai sair do Chelsea?

O zagueiro Thiago Silva vive uma situação bastante deliciada com o Chelsea neste momento. De acordo com o jornal inglês "The Telegraph", o clube promete não criar problemas caso Thiago queira retornar ao Fluminense, time que o revelou para o futebol.

Thiago tem demonstrado vontade de retornar ao Brasil depois que Marcelo, ex-Real Madrid, foi contratado pelo Tricolor das Laranjeiras. Porém, segundo o jornal inglês, o treinador Mauricio Pochettino deverá assumir nas próximas semanas, e ele terá de sinalizar se vai utilizar o zagueiro ou não.

O contrato de Thiago Silva com o Chelsea é válido até junho de 2024. Na atual temporada, o brasileiro tem 32 partidas com os Blues, somando duas assistências, de acordo com o portal Transfermarkt.

Em meio a especulações sobre retorno ao Fluminense, o Marcelo fez chamada de vídeo com o monstro Thiago Silva. Sei não... pic.twitter.com/NhhVBni7Jo — Nação Blue 🦁💙 (@nacaoblue_) May 8, 2023

Leia também:

Quem é o dono da Inter de Milão? Conheça o bilionário chinês