De virada, PSG bate Nice e assume a liderança do Campeonato Francês

De virada, o PSG venceu o Nice neste sábado (13) por 2 a 1 jogando no Parc des Princes pela 25ª rodada do Campeonato Francês. Draxler abriu o placar, Rony Lopes empatou e Kean deu a vantagem ao time parisiense ocupar a liderança da competição com cinquenta e quatro pontos. Então, confira como foi a partida.

PSG e Nice pelo Campeonato Francês

O PSG começou melhor o primeiro tempo neste sábado, pressionando a defesa do Nice especialmente com Mbappé. Assim, não demorou para abrir o placar. Draxler, aos 20 minutos, aproveitou o rebote depois da tentativa de Icardi bater na trave e fez o gol. O PSG seguiu tentando, mas sem sucesso. O Nice também chegou, porém não conseguiu completar bem nenhuma das finalizações.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com ambas as equipes tendo boas chances. Assim, o Nice não demorou para deixar tudo igual. Rony Lopes aos 3 minutos aproveitou a falha da defesa de Paris para marcar. A partir daí, o time visitante dominou, especialmente com finalizações certeiras e perigosas para o goleiro Navas.

Entretanto, aos 31, Kean aproveitou chute de Icardi e acertou de cabeça o fundo da rede de Benítez. Mesmo com mudanças realizadas por Pochettino para ajustar a defesa, aos 38, Todibo teve outra chance ao Nice, mas ao cabecear dentro da área, mandou por cima do gol.

Então, ao apito final, o PSG venceu por 2 a 1 o Nice, conquistando a liderança do Campeonato Francês provisoriamente com cinquenta e quatro pontos.

Escalações:

PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Kehrer, Kurzawa; Gueye, Paredes, Draxler; Kean, Mbappe, Icardi.

Nice: Benítez; Pelmard, Todibo, Saliba, Kamara; Claude Maurice, Boudaoui, Lees Melou, Rony Lopes; Maolida, Gouiri.

Neymar está lesionado e desfalca o PSG

Em partida contra o Caen pela Copa da França na última quarta-feira (10), Neymar se machucou aos 10 minutos do segundo tempo. Em entrada forte de Yago, o brasileiro deixou o campo antes mesmo de ser substituído.

No dia seguinte, o PSG confirmou que Neymar sofreu uma lesão no adutor longo esquerdo e que desfalca o time por um mês. Sendo assim, ficará fora do primeiro jogo das oitavas da Champions e possivelmente do segundo.

Próximo compromisso de PSG e Nice

O PSG tem pela frente o confronto contra o Barcelona no meio da semana pelas oitavas de final da Champions League. Na terça (13), a partir das 17h, joga no Camp Nou contra o time da Catalunha, sendo este o jogo de ida.

Enquanto isso, o Nice entra em campo na quarta-feira (17), às 17h, em partida atrasada da décima primeira rodada do Campeonato Francês.