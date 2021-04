Como assistir Bayern de Munique x PSG na Champions de graça – 07/04

Bayern de Munique e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (07), na Allianz Arena, a partir das 16h (horário de Brasília), no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Quem vencer, garante vantagem no confronto da competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Bayern de Munique x PSG: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo entre Bayern de Munique e PSG nas quartas de final terá transmissão em dois lugares:

Facebook da TNT Sports

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Possíveis escalações de Bayern de Munique x PSG

Possível Bayern de Munique: Neuer; Alaba, Hernandez, Pavard, Sule; Kimmich, Goretzka; Müller, Sané, Coman; Gnabry.

Possível PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Diallo; Gueye, Paredes, Rafinha; Di Maria, Kean, Neymar.

Como chegam as equipes para a partida?

O Bayern de Munique é o líder do Campeonato Alemão, com a vantagem de sete pontos com o segundo colocado. Assim, venceu vinte jogos, empatou quatro e perdeu três. Atual campeão da Champions, é um dos favoritos também nessa temporada. Entretanto, possui uma leva de desfalques, sendo Lewandowski, Gnabry, Tolisso, Marc Roca e Douglas Costa.

Enquanto isso, o PSG briga pela liderança do Campeonato Francês. Em segundo lugar com sessenta e três pontos, perdeu a chance no último fim de semana contra o maior adversário, o Lille, após ser derrotado. Por fim, no jogo de hoje, Pochettino não pode contar com Verratti, Xavi Simons, Paredes, Michut, Kurzawa, Icardi, Denis Franchi, Florenzi e Bernat.

Últimos jogos de Bayern de Munique e PSG

No último sábado (03), ambas as equipes entraram em campo. No Campeonato Francês, o PSG foi derrotado pelo Lille em 1 a 0, com a expulsão de Neymar.

Já no Campeonato Alemão o Bayern venceu o RB Leipzig também em 1 a 0.

