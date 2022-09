Como assistir jogo do Bayern x Barcelona hoje online pelo celular?

Lewandowski, vencedor do FIFA The Best e jogador do Barcelona, reencontra o Bayern de Munique nesta terça-feira, 13 de setembro, pela segunda rodada do grupo C na Liga dos Campeões às 16h (Horário de Brasília). A partida será na Allianz Arena, em Munique. Para não perder nenhum lance, saiba como e onde assistir jogo do Bayern x Barcelona hoje online.

Estão no grupo C as equipes de Inter de Milão e Viktoria Plzen.

Onde assistir jogo do Bayern x Barcelona hoje online?

O jogo do Bayern e Barcelona hoje na Champions será transmitido no SBT e TNT, às 16h (Horário de Brasília). Além disso, o site do SBT e o HBO Max, plataforma de streaming, também passam a partida.

Pela TV aberta, o canal do SBT transmite a partida em todo o Brasil nesta terça-feira, disponível pelo canal principal com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos de graça. Outra opção é o canal da TNT, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir online, o serviço de streaming HBO Max retransmite a partida para todos os assinantes, disponível apenas pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou smart TV. Os valores por mês vão de R$ 19,90 ou R$ 27,90.

Mas para aqueles que não são assinantes da plataforma de streaming, é possível assistir a partida entre Bayern e Barcelona através do site do SBT ou no aplicativo SBT Vídeos sem pagar nada.

Quer saber como assistir jogo do Bayern x Barcelona hoje online? Confira o passo a passo.

Pelo site do SBT ao vivo

O torcedor pode acompanhar o jogo do Bayern e Barcelona hoje pelo site do SBT, totalmente de graça e em tempo real com imagens.

Basta acessar www.sbt.com.br seja pelo navegador do celular, tablet ou computador e clicar em “AO VIVO”, escrito em vermelho e branco na parte superior do menu. O player do SBT vai aparecer na tela principal do celular e, aí, é só dar play e curtir o jogo.

Pelo aplicativo do HBO Max

Para quem é assinante do serviço de streaming da HBO, pode acessar o aplicativo ou até mesmo pelo navegador no celular ou computador.

Abra o aplicativo e, ao sinalizar, clique em “entrar na conta” e digite o e-mail e a senha de usuário da plataforma, aquela que está marcada em sua conta.

Ao acessar a plataforma, o mosaico da UEFA Champions League será o primeiro a aparecer na tela do seu celular. Clique no logo da UEFA, procure o jogo que quer assistir e dê o play!

+ Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?

Escalações Bayern x Barcelona

O técnico Julian Nagelsmann ainda não pode contar com Sarr e Coman, lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; Sané, Musiala, Müller; Mané.

Para Xavi, técnico do Barcelona, não há baixas.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric García, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Robert Lewandowski e Raphinha.

Histórico Bayern x Barcelona

O histórico de confrontos entre Bayern de Munique e Barcelona traz 13 encontros entre os elencos, com nove vitórias aos alemães, dois empates e duas vitórias para o elenco da Catalunha, segundo o portal Transfermarkt.

No último encontro das equipes, em 8 de dezembro de 2021, o Bayern de Munique venceu os espanhóis por 3 a 0, válido pela partida de volta na fase de grupos da Champions League, a última edição realizada no torneio da UEFA. O time bávaro avançou até a

No quesito gols, são 32 para o Bayern e 16 ao Barcelona.

Confira como foi a última partida no vídeo a seguir.

Você também vai gostar de ler: História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol