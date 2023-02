Betis x jogo do Barcelona hoje: onde vai passar ao vivo e horário (01/02)

Em partida atrasada da 17ª rodada no Campeonato Espanhol, o Betis recebe o Barcelona no Estádio Benito Villamarín, em Sevilla, nesta quarta-feira, 1º de fevereiro. A bola vai rolar no jogo do Barcelona hoje às 17h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

O adversário do Barcelona nos playoffs da Liga Europa vai ser o Manchester United. O primeiro jogo está marcado para quinta-feira, 16 de fevereiro, na Espanha.

Como assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

Os canais ESPN são donos dos direitos de imagens do Campeonato Espanhol na temporada. Isso significa que só ela pode exibir os jogos na TV fechada. O jogo do Barcelona hoje hoje tem transmissão no Star +.

A ESPN, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É necessário obter a emissora na programação. Ela define quais jogos vão passar na emissora.

Por isso, quando os jogos não são exibidos nos canais da ESPN, o torcedor pode assistir na plataforma Star Plus, serviço de streaming.

O Star + é serviço de streaming de entretenimento e esportes por assinatura da Walt Disney Company. O torcedor só tem acesso ao conteúdo de esportes se assinar a plataforma. Dá para assistir no celular, tablet, computador, videogame ou smartv.

Qual o valor do Star Plus?

A assinatura do Star + é de R$ 32,90 por mês. Já o combo com o Disney+ fica por R$ 45,90, enquanto o pacote com o Disney e Lionsgate+ sai pelo valor de R$ 55,90 na mensalidade.

Como ter Star Plus de graça?

Não é possível ter o Star+ de graça. Só é possível se o torcedor for assinante.

Quem assina Sky tem direito a Star Plus?

Não necessariamente. O torcedor precisa ser assinante da plataforma.

Escalações:

Os anfitriões não tem baixas no plantel de jogadores.

Provável escalação do Betis hoje: Silva; Miranda, Felipe, Pezzella, Sabaly; William Carvalho, Rodríguez, Canales; Fekir, Henrique e Borja Iglesias.

Dembele é o único jogador que segue fora no time do Barcelona.

Provável escalação do Barcelona hoje: Ter Stegen; Koundé, Christensen, García, Alba; De Jong, Gavi, Pedri; Ansu Fati, Lewandowski e Raphinha.

Quantos pontos tem o Barcelona no Campeonato Espanhol?

O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol com 47 pontos. O clube catalão contabiliza 15 vitórias, dois empates e uma derrota na temporada.

Se vencer o jogo desta quarta-feira aumenta a vantagem que possui na primeira posição. Contra o Real Madrid, segundo colocado, o time tem cinco pontos na diferença. O elenco não perde desde 16 de outubro de 2022, quando foi derrotado pelo Real Madrid no clássico por 3 a 1.

