Do que o PSG precisa para se classificar nas quartas da Champions 2023

O Paris Saint-Germain enfrenta o Bayern de Munique nesta quarta-feira, 8 de março, às 17h (horário de Brasília) pela partida de volta nas oitavas de final da Champions League. Como perdeu o primeiro confronto, o elenco francês vai para o tudo ou nada para buscar a classificação até as quartas. Entenda o cenário do PSG e o que o time tem que fazer para avançar na competição..

O PSG tem que ganhar por pelo menos dois gols ou mais de diferença para se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões. O Bayern venceu o jogo de ida por 1 a 0 e, por isso, tem a vantagem.

É necessário se atentar que, se o Bayern de Munique marcar novos gols nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain terá que descontar a diferença também. Por isso, além de vencer a partida, é importante o clube francês não tomar mais gols dos bávaros neste duelo.

Em caso de empate na soma dos placares (por exemplo, se o PSG marcar apenas um gol nesta quarta-feira), a prorrogação será iniciada e, se necessário, a disputa de pênaltis

Para entender melhor o cenário, confira um resumo da situação do Paris nas oitavas.

PSG ganha por dois gols ou mais de diferença = Paris classificado

Placar de 1 x 0 para o PSG = Prorrogação e pênaltis se necessário

Empate em qualquer resultado = Bayern de Munique classificado

Vitória do Bayern = Bayern de Munique classificado

Horário do jogo do PSG hoje na Champions

Como assistir o jogo do PSG na Champions?

O jogo do PSG hoje contra o Bayern de Munique será transmitido no HBO Max, serviço de streaming, para todo o Brasil com exclusividade. A plataforma está disponível apenas para assinantes.

Sem transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar o streaming da HBO através do site da empresa ou no aplicativo para celular, tablet e smartv com o email e a senha de usuário. Dá para assistir em qualquer lugar e como quiser nesta quarta-feira.

Para assistir ao jogo hoje é preciso se tornar assinante da plataforma. Acesse o portal, clique na opção de assinatura e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

