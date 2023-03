Jogo do Bayern x PSG ao vivo: onde assistir hoje (08/03/2023)

Sem Neymar, o PSG visita o Bayern de Munique nesta quarta-feira, 8 de março, na Allianz Arena, em Munique, pela partida de volta na oitavas de final da Champions League. O jogo do PSG hoje tem início às 17h (Horário de Brasília) e você pode sintonizar no streaming para assistir a decisão.

Em caso de empate, a prorrogação tem início. Se nada mudar, a disputa de pênaltis define quem avança.

No jogo de ida, o Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain nas oitavas de final, em Paris, por 1 a 0, com gol de Coman no segundo tempo.

Para o confronto de volta nesta quarta-feira, o Bayern tem a vantagem em casa. O time só precisa de um empate por qualquer resultado para avançar até as quartas de final, além da vitória.

Já o PSG tem um caminho difícil. O time francês terá que marcar dois gols ou mais, torcendo para que o rival não marque mais gols na partida. Se vencer por 1 x 0, aí a prorrogação terá início. Se a igualdade persistir, a briga nos pênaltis vai resolver.

3 formas de assistir o jogo Bayern x PSG

O jogo do PSG e Bayern de Munique hoje na Champions tem transmissão na HBO Max.

ASSISTIR NO CELULAR: a única maneira de acompanhar a partida da Champions hoje é pela internet. O serviço de streaming HBO Max tarnsmite as imagens para os assinantes. Dá para assistir no computador (www.hbomax.com) ou no aplicativo pelo celular, tablet, smartv ou videogames.

TV PAGA: nenhum canal da TV paga vai transmitir o embate entre PSG e Bayern nesta quarta-feira.

TV ABERTA: o jogo do PSG hoje não tem transmissão na TV aberta.

Escalações de Bayern de Munique x PSG

Para o embate desta quarta-feira, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain devem entrar em campo da seguinte maneira:

Provável escalação do jogo do PSG hoje:

Donnarumma;

Sergio Ramos,

Marquinhos,

Danilo;

Nuno Mendes,

Fabian Ruiz,

Vitinha,

Verratti,

Hakimi;

Lionel Messi,

Mbappé.

Provável escalação do jogo do Bayern de Munique hoje:

Sommer;

Stanišić,

Upamecano,

De Ligt;

Coman,

Kimmich,

Goretzka,

Davies;

Müller,

Musiala;

Choupo-Moting.

Por que Neymar não vai jogar hoje?

Neymar não vai jogar com o PSG hoje na Liga dos Campeões porque ainda se recupera de lesão no tornozelo direito. Em comunicado oficial publicado na segunda, o clube informou que o jogador brasileiro vai passar por uma operação de reparação ligamentar.

De acordo com o departamento médico do PSG, a cirurgia é para evitar um grande risco da ocorrência. Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito em 19 de fevereiro, em partida no Campeonato Francês contra o Olympique de Marseille.

A cirurgia vai acontecer nos próximos idas no Hospital Aspetar em Doha. Ele deve perder o restante da temporada, com atraso entre 3 a 4 meses para retornar aos treinos, segundo o boletim médico.

Além de Neymar, o PSG também está sem Kimpembe.

