Horário do jogo do PSG hoje na Champions: onde assistir Bayern x PSG (08/03)

O Bayern de Munique recebe o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, 8 de março, pela partida de volta nas oitavas de final da Champions League. O elenco alemão tem a vantagem, e por isso só precisa de um empate. O jogo do PSG hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília) na Allianz Arena, em Munique.

A prorrogação será iniciada em caso de empate. Se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis define quem segue.

Onde assistir jogo do PSG e Bayern de Munique hoje

O jogo do PSG e Bayern de Munique hoje na Champions tem transmissão no HBO Max, serviço de streaming para assinantes, para todo o Brasil ao vivo. Nenhum canal de TV vai exibir o clássico do futebol internacional nesta quarta-feira.

A opção é sintonizar o serviço de streaming HBO Max, disponível só para quem é assinantes. O aplicativo está disponível no celular, tablet, smartv e até videogames, além do site (www.hbomax.com). Acesse a plataforma para comprar o melhor pacote ao seu bolso.

Do que os times precisam para se classificarem?

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique jogam a partida de volta nas oitavas de final nesta quarta-feira. Mas do que cada elenco precisa para se classificar até as quartas?

PSG

Como perdeu o jogo de ida, o Paris precisa vencer com dois gols ou mais na diferença. Se o jogo terminar em 2 a 0, por exemplo, o elenco parisiense avança. Além de vencer com a vantagem, terá que torcer para o Bayern não marcar mais gols.

BAYERN

O Bayern só precisa de um empate para seguir até as quartas da Liga dos Campeões. Além disso, a vitória por qualquer resultado também coloca o grupo de Munique na próxima etapa.

História do PSG: como o clube francês alcançou o topo

Escalações de Bayern de Munique x PSG

Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Galtier não terá Neymar e Kimpembe.

Provável escalação do jogo do PSG hoje: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo; Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti, Hakimi; Lionel Messi e Mbappé.

Pavard foi expulso no primeiro jogo e por isso não joga. Já o goleiro Neuer e Hernández seguem fora por lesões.

Provável escalação do jogo do Bayern de Munique hoje: Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Müller, Musiala; Choupo-Moting.

PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?

Neymar não vai jogar hoje no PSG

O brasileiro está fora do jogo desta quarta-feira, contra o Bayern de Munique, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Neymar vai operar o tornozelo direito depois de sofrer uma entorse no dia 19 de fevereiro, em partida do Campeonato Francês contra o Lille.

Na última segunda-feira, o PSG divulgou um novo boletim médico sobre o jogador. O comunicado diz que o brasileiro vai operar nos próximos dias no Hospital Aspetar em Doha. Ele deve perder o restante da temporada, com atraso entre 3 a 4 meses para voltar aos treinos com os colegas do time.

Prováveis adversários do PSG nas quartas

Se conseguir derrotar o Bayern de Munique nas oitavas de final, o Paris pode enfrentas nas quartas de final o Real Madrid, Manchester City, RB Leipzig, Benfica, Milan, Tottenham, Napoli, Eintracht Frankfurt, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão ou o Porto.

Como as oitavas ainda não terminaram, o elenco francês só sabe que vai encontrar os elencos que estão nas oitavas de final. O sorteio da UEFA vai definir todos os quatro jogos das quartas de final.

O sorteio das quartas de final está marcado para 17 de março, sexta-feira, com horário a ser definido.

