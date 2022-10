Gols do PSG hoje: Paris faz 7 x 2 e se classifica às oitavas da Champions

Confira os gols do PSG hoje na Champions. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa disputaram a quinta rodada do grupo H nesta terça-feira, 25 de outubro, no Parc des Princes

O PSG está classificado para as oitavas de final da Champions League! O elenco parisiense confirmou a participação nesta terça-feira, 25 de outubro, ao goelar o Maccabi Haifa por 7 a 2, no Parc des Princes, pela quinta rodada do grupo H. Confira os gols do PSG hoje e como foi a partida.

Placar do jogo do PSG hoje

Com três vitórias e dois empates, o Paris Saint-Germain carimbou o seu passaporte para as oitavas de final na Liga dos Campeões. Nesta terça, o elenco francês venceu o Maccabi Haifa, do Israel, por 7 a 2 no Parc des Princes, na capital parisiense.

O PSG, comandado por Christophe Galtier, foi para campo com: Donnarumma; Sergio Ramos, Hakimi, Marquinhos, Bernat; Fabian Ruiz, Renato Sanches, Vitinha; Neymar, Messi e Mbappé.

Só deu PSG no primeiro tempo. Com a presença do público nas arquibancadas do Parc des Princes e a confiança do elenco francês em campo, o time fez por merecer. O trio Neymar, Messi e Mbappé foi responsável por dar a vantagem no placar pela etapa inicial. Só no primeiro tempo cinco gols foram marcados.

O Paris começou em pressão total aos adversários. A primeira boa chance saiu dos pés de Fabian Ruiz aos 8 minutos, mas pecou na finalização. Neymar também apareceu muito bem após cruzamentos de Mbappé, mas o astro brasileiro desperdiçou em ambas as oportunidades.

Aos 18 minutos, Messi abriu o placar ao Paris. Mbappé ajeitou a bola, e o argentino acertou em cheio o cantinho do gol de Cohen, do Maccabi.

Assista ao gol de Messi, o primeiro do jogo.

BUSCA DENTRO DO GOL, GOLEIRÃO! LIONEL MESSI ABRE O PLACAR PAR O PSG, QUE GOLAÇO! ⚽️🐐 pic.twitter.com/sPtP0h84Oa — Portal PSG • Reserva (@midiaportalpsg) October 25, 2022

O Maccabi teve boas respostas com Chery e Batubinsika, mas foram impedidos por Donnarumma e mandaram a bola para fora respectivamente.

Os anfitriões tomaram gás na partida e saíram para buscar jogo. Foi aí que Mbappé ampliou o placar aos 32 minutos em tabela com Neymar, novamente no cantinho do gol.

Assista ao golaço.

A jogada do Neymar (de letra) e o belo gol do Mbappé. Esse foi o segundo gol do PSG, já saiu até o terceiro, do Ney.pic.twitter.com/S3cNBlN2LB — ⚽ (@DoentesPFutebol) October 25, 2022



Para fechar, Neymar também deixou o seu aos 35 novamente com a participação do trio MNM, Messi e Mbappé ao lado do brasileiro.

METE O GOL E PARTE PRA DANCINHA! 🕺 Neymar também anotou o dele! #CasaDaChampions 🎙️: @AndreHenning pic.twitter.com/WyMIYhr3Ml — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 25, 2022



No finalzinho do primeiro tempo, aos 37, Seck conseguiu diminuir para os israelenses após cabeçada do jogador visitantes para o gol de Donnarumma.

Assista ao gol do Maccabi.

GOL | PSG 3-1 Maccabi Haifa, 38' A. Seck#UCL #𝗣𝗦𝗚𝗠𝗔𝗖 Tüm goller ve pozisyonlar için mutlaka takip edin @jetgoal_ pic.twitter.com/f0xQUOIDjJ — @jetgoal_ HESABINI TAKİP EDİNİZ (@Dipu77636308) October 25, 2022



Para fechar o primeiro tempo com chave de ouro, Messi ampliou o placar para 4 a 1 ao marcar o seu segundo gol. Com a ajuda de Mbappé em tabelinha, o argentino encheu o pé para mandar a bola no gol dos visitantes e levar os torcedores à loucura.

O que tá jogando o ataque do PSG hoje, não jogou a temporada passada inteira… Esse gol de Messi lembrou o seu Prime no Barcelona 💫🌟

pic.twitter.com/uBDwu5q8be — SPLIT (@splitfutebol) October 25, 2022



No segundo tempo, foi a vez do Maccabi começar melhor a partida. Seck, astro do elenco visitante na primeira etapa, aproveitou a bola dentro da área após escanteio e, de cabeça, encheu as redes de Donnarumma.

Assista ao segundo gol de Seck.

SECK ENCOBRE O DONNARUMMA E É GOL DO MACCABI HAIFA! Outro dele! ⚽🔥 #CasaDaChampions 🎙️: @AndreHenning pic.twitter.com/IU0JrmiyHm — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 25, 2022



O jogo tomou uma certa equilibrada para os dois times. O time de Israel cresceu no segundo tempo, enquanto o PSG também seguiu buscando jogo principalmente com a vantagem técnica.

Hakimi, do outro lado do campo, lançou para Mbappé aos 18 minutos. O francês aproveitou para novamente encher as redes dos adversários.

Confira o gol de Mbappé.

Mais um gol do Mbappe!! pic.twitter.com/jBAJWBwmfI — Viciado em Futebol (@viciadofutebol_) October 25, 2022



A bobeira de Goldberg, aos 21 minutos, deu o sexto gol do Paris na partida da quinta rodada da Champions contra o Maccabi.

GOL CONTRA 😳❌ Neymar recebe na esquerda, invade a área e rola para o meio. O zagueiro Goldberg desvia contra o próprio gol #ChampionsNoSBT pic.twitter.com/w3InyAMp8O — SBT Sports (@sbt_sports) October 25, 2022



Se já não bastassem seis gols no placar, o Paris não parou por aí. Carlos Soler, que deixou o banco fez bonito em assistência de Ekitieke.

El gol de Carlos Soler. Golazo, la verdad. pic.twitter.com/K7xVZL6O2w — David Ferrís (@DavidFerriis8) October 25, 2022



Nove gols na partida entre Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa. Mesmo sem tempo para mais nada, os clubes continuaram buscando jogo.

Após o gol de Soler, Messi teve a última oportunidade para ampliar, mas não obteve sucesso. Com todos os gols do PSG hoje, o placar final entre o clube francês e Maccabi foi de 7 a 2.

+Onde vai ser a final da Champions 2023?

Quais equipes estão classificadas para as oitavas da Champions?

As equipes de Real Madrid, Napoli, Manchester City, Club Brugge, Bayern de Munique, PSG, Benfica, Borussia Dortmund e Chelsea já estão classificados para as oitavas de final da Champions League.

A quinta rodada trouxe mais quatro equipes com o passaporte carimbado até o mata-mata da competição. Na próxima quarta-feira, 26 de outubro, mais times também deverão garantir o seu espaço na próxima fase do torneio.

O Paris Saint-Germain continua na liderança do grupo H depois de golear o Maccabi Haifa, mesmo com a vitória do Benfica em cima da Juventus. Os portugueses também se garantiram.

+

Data do sorteio das oitavas da Champions

O sorteio das oitavas de final da Champions League está agendado para 7 de novembro, às 8h (Horário de Brasília), direto da sede da UEFA em Nyon, na Suíça.

As dezesseis equipes são divididas em dois potes, onde clubes que terminara em primeiro lugar em seus grupos ficam no pote 1 e os segundos colocados no pote 2. A única regra é que times do mesmo país e que jogaram no mesmo grupo pela fase anterior não podem se enfrentar.

No sorteio, os apresentadores tiram primeiro a bolinha do primeiro pote e depois do segundo. Os dois se enfrentam nas oitavas de final.

O torcedor deve sintonizar a TNT para assistir ao sorteio oitavas da Champions ao vivo na TV, disponível em operadoras de TV paga, além da plataforma de streaming HBO Max. Se for o caso, também dá para assistir de graça no canal do SBT do Youtube tanto no navegador como pelo aplicativo de celular, tablet, computador ou smartv.

Leia também: 9 critérios de desempate da fase de grupos da Champions League