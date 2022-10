Qual canal vai passar jogo do PSG hoje e horário (29/10/22)

Na liderança do Campeonato Francês com 32 pontos, o Paris Saint-Germain tem compromisso marcado com o Troyes neste sábado, no Parc des Princes, na capital parisiense. O jogo do PSG hoje é válido pela décima terceira rodada, com início às 12h (Horário de Brasília). Confira todos os detalhes a seguir no texto.

Qual canal vai passar jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 12h (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

O canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a sua operadora para obter a emissora na programação.

Para quem não é assinante da TV paga, dá para assistir no Star +, plataforma de streaming. Porém, só quem é assinante do streaming tem acesso à programação no celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes

Onde assistir: ESPN e Star +

Como vem PSG e Troyes na temporada?

O Paris goleou o Maccabi Haifa na última terça-feira com sete gols, mesmo sofrendo dois na partida. Com o resultado, garantiu a classificação para as oitavas da Champions. Agora, concentra-se 100% para disputar o Campeonato Francês, onde permanece na liderança com 32 pontos, vantagem de cinco pontos. No total, o elenco parisiense acumula dez vitórias e dois empates, sem perder na temporada.

Do outro lado, o Troyes não disputa competições internacionais e por isso tem pode colocar toda a sua atenção na Ligue 1, torneio nacional. O elenco ocupa a décima primeira posição com 13 pontos, com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas entre as doze rodadas disputadas. Se vencer neste sábado, os visitantes pulam somente uma colocação.

Escalações:

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Marquinhos, Nuno Mendes, Sergio Ramos, Hakimi; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Neymar, Messi e Mbappé.

Provável escalação do Troyes: Lis; Baldé, Porozo, Brown, Salmier, Conté; Rony Lopes, Kouamé, Xavier Chavalerin, Odobert; Baldé.

Neymar e Messi vão jogar hoje?

Os astros Neymar, Messi e Mbappé foram convocados para a partida deste sábado, 29 de outubro, contra o Troyes na décima terceira rodada do Campeonato Francês.

A convocação foi disponibilizada no site oficial do PSG ontem, contando com o nome dos três atletas. O técnico Christophe Galtier, entretanto, não poderá contar com Danilo e Timothée Pembele, lesionados e fora da lista completa de jogadores.

Na última terça-feira, contra o Maccabi na Champions, Messi anotou dois gols, assim como Mbappé, enquanto Neymar balançou as redes uma vez.

