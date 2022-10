Horário do jogo do Manchester City hoje e onde vai passar (25/10/22)

Pela quinta e penúltima rodada do grupo G na Champions, o jogo do Manchester City hoje vai ser contra o Borussia Dortmund nesta terça-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília). Jogando no Signal Iduna Park, o time inglês já está classificado enquanto os alemães buscam o triunfo. Confira onde assistir ao confronto nesta terça.

O City já está garantido nas oitavas, enquanto o Dortmund pode confirmar a vaga nesta terça se vencer ou empatar e independentemente se Sevilla e Copenhague empatarem.

Horário do jogo do Manchester City hoje

O jogo do Manchester City hoje começa às QUATRO DA TARDE (Horário de Brasília) com transmissão no HBO Max, serviço de streaming, para assinantes de todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar a plataforma HBO Max ser quiser assistir ao jogo da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Somente assinantes podem sintonizar o aplicativo pelo celular, no Android ou iOS, ou tablet, computador e smartv.

Para ser assinante acesse www.hbomax.com.

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max no aplicativo ou no site www.hbomax.com

Arbitragem: Davide Massa

Borussia Dortmund x Manchester City: informações do jogo

Vale a classificação para o Borussia Dortmund nesta terça-feira. Independentemente se Sevilla e Copenhague empatarem ou vencerem, os alemães precisam ganhar o confronto para carimbar o passaporte até as oitavas da Champions. Vice-líder do grupo G com 7 pontos, o elenco tem duas vitórias, um empate e uma derrota, com a diferença de cinco pontos com os adversários.

No Campeonato Alemão aparece em quinto lugar com 19 pontos.

Ao jogo desta terça, os alemães não podem contar com Ozcan, suspenso, e Marco Reus, Unbehaun, Jamie, Morey e Meunier, lesionados.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Schlotterbeck, Guerreiro, Hummels, Sule; Bellingham, Can, Reyna, Julian Brandt; Adeyemi e Moukoko.

Os ingleses, por outro lado, já estão garantidos nas oitavas e por isso apenas cumprem tabela para confirmarem a liderança no grupo G. Com 10 pontos, venceram três partidas e empataram somente uma na Champions. Pelo Campeonato Inglês o elenco azul é o vice-líder com 26 pontos, dois na diferença com o líder Arsenal.

Guardiola continua sem Walker e Phillips, ambos lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri; Mahrez, Jack Grealish e Haaland.

Quem já está classificado para as oitavas da Champions?

Bayern de Munique, Club Brugge, Manchester City, Napoli e Real Madrid já estão classificados para as oitavas de final da Champions League.

Nesta terça-feira, outros doze competidores poderão garantir-se nas oitavas e a primeira rodada do mata-mata na competição internacional.

O sorteio da Champions League vai acontecer em 7 de novembro, segunda-feira, com horário a ser definido pela UEFA na sede da entidade, em Nyon, na Suíça.

Times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como integrantes do mesmo grupo na primeira fase. O mando de campo para a partida de volta será dos times que terminaram em primeiro lugar na fase de grupos.

O sorteio da Champions vai passar na TNT, pela TV fechada, além da transmissão da plataforma de streaming HBO Max e no SBT Sports no Youtube totalmente gratuito para o público para assistir no celular, tablet, computador e smartv.

