Jogo do Atlético de Madrid hoje x Porto: saiba onde assistir (01/11/22)

O Porto busca a liderança do grupo B enquanto o Atlético de Madrid quer a classificação até a Liga Europa. Nesta terça-feira, 01, o jogo do Atlético de Madrid hoje e Porto vai ser às 14h45 (Horário de Brasília), na última rodada da Champions direto do Estádio do Dragão.

Quer saber onde assistir o jogo do Atlético de Madrid hoje? Confira as informações no texto a seguir.

2 canais vão transmitir o jogo do Atlético de Madrid hoje

O jogo do Atlético de Madrid hoje começa às 14h45 (Horário de Brasília) com transmissão na TNT e HBO Max, para todos os estados do Brasil ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal da TNT é quem transmite com exclusividade o jogo da Champions League nesta terça-feira.

Para quem prefere acompanhar pelo celular é só entrar no HBO Max, plataforma de streaming para assinantes. Acesse o site www.hbomax.com para obter os pacotes de canais.

Horário : 14h45 (horário de Brasília)

: 14h45 (horário de Brasília) Local : Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal TV: TNT

TNT Online : HBO Max no aplicativo ou site www.hbomax.com

: HBO Max no aplicativo ou site www.hbomax.com Arbitragem: Daniele Orsato

+ Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?

Como chegam Porto e Atlético de Madrid no jogo de hoje

O Porto cumpre tabela nesta terça-feira porque já está classificado para as oitavas da Champions. Em segundo lugar com 9 pontos, o time disputa apenas a liderança do grupo B com o Club Brugge. Com três vitórias e dois empates, o elenco português promete colocar em campo os titulares em busca do triunfo.

David Carmo e Uribe cumprem suspensão, enquanto Pepe segue fora do plantel por estar machucado e em trabalho de recuperação.

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu; Bruno Costa, Eustáquio, Otávio, Galeno; Taremi e Evanilson.

Do outro lado, o Atlético de Madrid já não briga mais pela vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Em terceiro lugar com 5 pontos, o elenco espanhol pode apenas seguir até a Liga Europa, competição secundária. Precisa vencer, mas, se empatar ou perder, aí terá de torcer por um tropeço do Bayer Leverkusen na rodada.

Diego Simeone não poderá contar com Lemar, Koke e Marcos Llorente, todos lesionados.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savić, Giménez, Reinildo; Molina, De Paul, Kondogbia, Witsel, Carrasco; Griezmann e João Félix.

