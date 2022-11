Quais são os jogos de hoje pela Champions League na terça - 01/11/22

A última rodada da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira, 1º de novembro, com oito duelos. Doze equipes já estão classificadas para as oitavas de final, enquanto as quatro vagas serão definidas nesta semana. Saiba quais são os jogos de hoje pela Champions League

Agenda de jogos de hoje pela Champions League 2022

Nesta terça-feira, 1º de novembro, a Champions League 2022 traz oito confrontos pela sexta rodada entre os oito grupos da competição.

Confira todos os jogos de hoje pela Champions League nesta terça-feira:

14h45 - Porto x Atlético de Madrid (TNT e HBO Max)

14h45 - Bayer Leverkusen x Club Brugge (Space e HBO Max)

17h - Bayern de Munique x Inter de Milão (SBT e HBO Max)

17h - Liverpool x Napoli (TNT e HBO Max)

17h - Olympique x Tottenham (Space e HBO Max)

17h - Rangers x Ajax (HBO Max)

17h - Viktoria Plzen x Barcelona (HBO Max)

17h - Sporting x Eintracht Frankfurt (HBO Max)

Quem já está classificado para as oitavas da Champions?

As equipes Bayern de Munique, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Inter de Milão, Liverpool, Borussia Dortmund, Manchester City, Napoli, PSG, Porto e Real Madrid já estão classificadas para as oitavas de final da Champions League na UEFA.

Restam apenas quatro vagas para as oitavas de final. Em cada um dos grupos, os líderes e segundo colocados vão para o mata-mata da competição. Os terceiros colocados disputarão os playoffs da Liga Europa com os times que se garantiram na segunda posição.

Em caso de empate na fase de grupos os critérios utilizados são: confronto direto, melhor saldo de gols, número de gols marcados, diferença de gols, mais gols como visitantes, maior número de vitórias, número de vitórias fora de casa, número de cartões e coeficiente de clube mais alto.

Data do sorteio das oitavas da Champions

O sorteio que define os jogos das oitavas de final da Champions está marcado para 7 de novembro, segunda-feira, a partir das 08h (horário de Brasília), na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

As dezesseis equipes classificadas para as oitavas serão divididas em dois potes, onde os líderes dos grupos ocupam o pote 1 e as equipe que ficaram em segundo até o pote 2. No mando de campo, os times do primeiro pote possuem a vantagem de decidir o jogo de volta em casa.

O sorteio define os confrontos das oitavas da seguinte maneira: o apresentador do evento sorteia uma bolinha do primeiro pote. Depois, a bolinha sorteada no segundo pote forma o jogo das oitavas. A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como adversários do mesmo grupo na fase anterior.

Para assistir o torcedor deve sintonizar o canal da TNT, disponível em operadoras por assinatura ou o HBO Max, plataforma de streaming. Para quem quer assistir de graça, é só sintonizar no canal do SBT do Youtube.

