Jogo do Barcelona hoje onde vai passar, horário e escalação – 12/10

Inter de Milão e Barcelona, vice-líder e terceiro colocado do grupo C, disputam os três pontos nesta quarta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), a quarta rodada da Champions. O jogo do Barcelona hoje será no Camp Nou e, por isso, descubra onde vai passar ao vivo.

O Barcelona tem 3 pontos em terceiro lugar, enquanto a Inter contabiliza 6 na segunda posição.

Qual canal vai passar jogo do Barcelona hoje

O jogo do Barcelona hoje contra a Inter de Milão vai passar na TNT e HBO Max, às 16h (Horário de Brasília), ao vivo para todo o Brasil.

Com exclusividade, a partida entre Barcelona e Inter será transmitida apenas no canal TNT, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, DirecTV GO, Claro, Oi e Vivo. Entre em contato com o seu dispositivo para adquirir a emissora.

Para quem gosta de assistir pelo celular, a opção é sintonizar o HBO Max, plataforma de streaming para assinantes no celular, tablet, computador e smartv. O torcedor que deseja se tornar membro do serviço pode acessar www.hbomax.com e adquirir assim o pacote.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou

Onde assistir: TNT e HBO Max

Arbitragem: Szymon Marciniak

VAR: Tomasz Kwiatkowski

+ Maiores campeões da champions: times e jogadores com mais títulos

Como estão Barcelona x Inter de Milão na Champions?

O Barcelona vive grande fase no Campeonato Espanhol. Com Lewandowski em campo, o elenco é líder com vinte e dois pontos, empatado com o Real, atual campeão. Na Champions League, por outro lado, não consegue bons resultados. Em terceiro lugar com 3 pontos, acumula apenas uma vitória e duas derrotas, portanto se vencer poderá empatar com o adversário e assim seguir vivo na briga pela próxima fase.

Segundo informações do site da UEFA, o técnico Xavi não poderá contar com Araújo, Koundé, Bellerín, Depay, Christensen e Kessie, todos lesionados.

A Inter de Milão, por outro lado, desempenha muito bem a sua função de brigar por uma vaga nas oitavas de final pela Liga dos Campeões. Com 6 pontos somados, contabiliza duas vitórias e uma derrota na fase de grupos. Se vencer a partida e o Bayern perder, pode assumir a liderança se descontar a diferença de oito gols no saldo.

Do outro lado, a Inter continua sem Lukaku, assim como Cordaz e Brozovic, conforme indicou a UEFA.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski e Raphinha.

Escalação da Inter de Milão: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko e Lautaro Martínez.

>Mbappé quer sair do PSG? Jornal revela insatisfação do francês

Histórico de confrontos de Barcelona x Inter de Milão

Em toda a história do futebol, Barcelona e Internazionale se enfrentaram em quinze oportunidades, tanto na Champions como na Taça das Cidades com Feiras, antiga competição da UEFA.

O Barcelona, entretanto, é quem tem a vantagem com 8 vitórias, quatro empates e três triunfos aos italianos, de acordo com o portal de estatísticas Transfermarkt.

No quesito gols, o Barça também garante a melhor com 24 versus 12 da Inter de Milão por todo o histórico do confronto.

Confira como foi a última partida.



+ História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol