Jogo do Barcelona hoje onde vai passar ao vivo e horário – 09/10

Pela oitava rodada do Campeoanto Espanhol neste domingo, o jogo do Barcelona hoje vai ser contra o Celta de Vigo, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Camp Nou, com transmissão ao vivo. Enquanto um tenta a liderança, o outro quer chegar na parte de cima da tabela. Por isso, saiba onde assistir ao vivo.

Onde vai passar jogo do Barcelona hoje na La Liga

O jogo do Barcelona hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 11h (Horário de Brasília), para todos os estados do país ao vivo.

Se você procura saber onde vai passar o jogo do Barcelona hoje, saiba que não vai ser na TV. Isso porque os canais responsáveis optaram por exibir a partida somente pelo serviço de streaming, o Star +.

Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor pode ser tornar membro da plataforma e ter acesso completo de filmes, séries e desenhos através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv com e-mail e a senha de usuários.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou

Onde assistir: Star +

> Conheça os milagres de Nossa Senhora Aparecida

Como vem as equipes Barcelona x Celta de Vigo hoje?

O Barcelona entra em campo neste domingo pelo Campeonato Espanhol para tentar se recuperar da derrota sofrida à Inter de Milão, durante a semana na Champions. Em segundo lugar com 19 pontos, o grupo culé vai buscar a vitória para empatar novamente com o Real Madrid e quem sabe ocupar a liderança novamente, já que tem a vantagem no saldo de gols.

Para o jogo de hoje, o técnico Xavi poderá contar novamente com De Jong, segundo informou o site oficial do Barcelona. Já Bellerín, R. Araujo, Memphis, Christensen, Kessie e Kounde seguem fora por lesões.

Segundo o site WhoScore, a Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Balde, García, Christensen, Sergi Roberto; Pedri, Busquets, Gavi; Dembele, Lewandowski e Ansu Fati.

Para o Celta, a partida deste domingo significa a oportunidade de encontrar uma melhor colocação na tabela e quem sabe lutar por uma vaga em torneios internacionais. Em décimo primeiro lugar com 10 pontos, contabiliza três vitórias, um empate e três derrotas.

De acordo com o WhoScored, portal de estatísticas online, o Celta não tem desfalques, com a provável escalação para o jogo de hoje: Marchesín; Aidoo, Mallo, Núñez, Galán; Beltrán, Rodríguez, Veiga; Pérez, Larsen e Aspas.

+ História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol

Últimos jogos de Barcelona x Celta de Vigo

Na última terça-feira, 4 de outubro, o Barcelona perdeu para a Inter de Milão por 1 x 0, fora de casa, pela terceira rodada da Champions League.

Do outro lado, o Celta de Vigo vem de vitória em cima do Betis por 1 x 0, no domingo passado, em 2 de outubro, dentro de casa no Campeonato Espanhol da sétima rodada.

Agenda de jogos do Campeonato Espanhol hoje

Pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, quatro partidas serão disputadas neste domingo, 9 de outubro, com os três pontos válidos para as equipes.

Confira quais são eles e os horários.

Osasuna 1 x 2 Valencia

Sábado (08/10):

Almería 3 x 1 Rayo Vallecano

Atlético de Madrid 2 x 1 Girona

Sevilla 1 x 1 Athletic Bilbao

Getafe 0 x 1 Real Madrid

Domingo (09/10):

09h – Real Valladolid x Betis

11h15 – Cádiz x Espanyol

13h30 – Real Sociedad x Villarreal

16h – Barcelona x Celta de Vigo

Segunda-feira (10/10):

16h – Elche x Mallorca

Leia também: História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol