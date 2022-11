Jogo do Barcelona hoje: qual canal vai passar e horário (01/11/22)

Depois da trágica eliminação na semana passada, o Barcelona volta a jogar nesta terça, às 17h (Horário de Brasília), contra o Viktoria Plzen pela última rodada do grupo C na Liga dos Campeões. O jogo do Barcelona hoje vai ser na Doosan Arena, com transmissão ao vivo para todo o país.

A partida do Barcelona e Plzen serve apenas para cumprir a tabela da competição, uma vez que ambos não podem mais chegar até as oitavas.

Qual canal vai passar jogo do Barcelona hoje ao vivo

O HBO Max é onde vai passar o jogo do Barcelona hoje, às 17h (Horário de Brasília) para todo o Brasil nesta terça-feira.

O jogo do Barcelona não vai passar na TV. A única maneira de assistir ao confronto é na plataforma de streaming, disponível somente para assinantes no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Acesse o site www.hbomax.com para tornar-se membro e ter acesso à programação de filmes, séries e futebol.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Doosan Arena, em Plzen, na República Tcheca

TV: Sem transmissão

Online: HBO Max no aplicativo ou site www.hbomax.com

Arbitragem: Radu Petrescu

> História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol

Viktoria Plzen x Barcelona

O Plzen ainda não venceu na Champions e, por isso, quer buscar na partida desta terça-feira a sua primeira vitória durante a sua participação. Em último no grupo C, o time coleciona cinco derrotas, sem qualquer chance de brigar até pela vaga da Liga Europa.

Do outro lado, o Barcelona sofreu com a eliminação na rodada passada pelo segundo ano seguido. Em terceiro lugar com 4 pontos, o time coleciona uma vitória, um empate e três derrotas. O elenco já se prepara para disputar a Liga Europa pela segunda vez.

Escalações:

Provável escalação do Viktoria Plzen: Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Jirka, Vlkanova, Pilar; Chory.

Provável escalação do Barcelona: Inaki Pena; Bellerín, Piqué, Alonso, Balde; Gavi, De Jong, Kessie; Fati, Ferran Torres e Raphinha.

+ O Vasco pode ganhar os pontos do Sport? Entenda o julgamento

Que dia sai o sorteio das oitavas da Champions League?

O sorteio das oitavas de final da Champions League está marcado para 7 de novembro, segunda-feira, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça. O evento vai começar às 08h (Horário de Brasília).

Com participação de apresentadores e ex jogadores, além do atual presidente da UEFA, Alexsander Ceferin, a entidade vai definir através de sorteio cada um dos confrontos das oitavas.

Os times são divididos em dois potes. Primeiro o apresentador tira uma bolinha do primeiro pote e depois uma bolinha do segundo pote. A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como adversários do mesmo grupo na fase anterior.

O canal da TNT é quem transmite pela TV o sorteio da Champions, enquanto o Youtube do SBT passa de graça para todo o público o grande evento.

Leia também: Fortuna de Messi: argentino pode se tornar o 4º atleta de US$ 1 bilhão